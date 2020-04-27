Магазины в Ленобласти сутки будут закрыты на дезинфекцию

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире радио Business FM Петербург рассказал об эпидемиологической ситуации в динамике, мерах поддержки бизнеса и перспективах преодоления кризиса в регионе.

Ведущий поинтересовался у губернатора, будет ли органичен въезд в Ленинградскую область для петербургских дачников во время майских праздников.

«Никто никого ограничивать не будет. Мы должны обеспечить транзитный проезд петербуржцам до их дач, которые находятся у нас. Мы обращаемся к водителям и просим, чтобы они двигались без остановок, а продукты закупали по месту прописки. Особенно рекомендуем не останавливаться в тех населенных пунктах, где у нас больше всего инфицированных. Транспортные потоки регулировать не будем, надеемся на сознательность граждан», – отметил губернатор.

Александр Юрьевич добавил, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Ленинградской области с 16.00 30 апреля до 16.00 1 мая планируется закрытие всех торговых точек. В течение суток в магазинах пройдет дезинфекция и уборка помещений. Администрация 47-го региона просит жителей заранее приобрести все необходимое.