Культурная жизнь Всеволожского района не затихает

Несмотря на отмену массовых мероприятий, администрация и отдел культуры Всеволожского района не прекращают своей работы. В творческих планах онлайн-конкурсы для детей и взрослых, а также интерактивные выставки.

Объявлен V Районный вокальный конкурс «Голос Всеволожского района 2020», который проводится в рамках реализации подпрограммы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 – 2022 годы» и является одним из главных мероприятий XI Межмуниципального фестиваля культурных инициатив «Вдохновение».

Также был дан старт XIV Всеволожскому патриотическому марафону военной песни, традиционно проводимому в районе в рамках реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

И, конечно же, состоится отчетная выставка победителей и призеров конкурса детского изобразительного, декоративно-прикладного творчества «Всеволожская палитра – 2020».

Нельзя обойти вниманием и то, что администрация района активно подключилась к сбору информационных материалов для интерактивной выставки, посвященной героизму, культурному многообразию и единству многонационального советского народа в годы Великой Отечественной войны. Акция была инициирована Федеральным агентством РФ по делам национальностей и поддержана комитетом по молодежной политике Ленинградской области.

Желающие принять участие в перечисленных культурных мероприятиях могут ознакомиться с порядком их проведения на официальных информационных сайтах администрации и отдела культуры Всеволожского района.

Подготовил Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина из архива