«Книга памяти» собрала тысячи имен

Битва за Ленинград и ленинградская блокада – одна из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. За город трех революций, город Ленина, сражалась буквально вся страна, всей страной и отстояли. Накануне 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне региональная общественная организация Марийской автономии Санкт-Петербурга и Ленинградской области, зарегистрированная во Всеволожском районе, подготовила необычное издание, которое называется «Книга Памяти. Мы вместе защищали Ленинград».

Энтузиасты этой общественной организации задались благородной целью: разыскать в архивах имена всех земляков, сражавшихся на ленинградских фронтах и сложивших головы во имя победы. Самодеятельные историки обратились, прежде всего, к «Книге Памяти» Республики Марий Эл, где были поименно перечислены все марийцы, участники Великой Отечественной. Из этого огромного списка были выбраны соотечественники, которые воевали на ленинградской земле и погибли. Масштабы проделанной архивной работы велики: имена 4 657 уроженцев республики проявились в «Книге Памяти». Более того, было установлено, что 112 человек из этого списка были похоронены на Пискаревском мемориальном кладбище. Точно установлены даже места их захоронения. И сейчас уже найдены родственники, которые могут теперь приехать и поклониться героям, положить цветы на их могилы.

Все эти вновь открывшиеся факты, о которых родные узнали только сейчас, появились благодаря работе горстки энтузиастов: автор-составитель «Книги Памяти. Мы вместе защищали Ленинград» – заместитель председателя общественной региональной организации Марийской автономии «Ший Корно» Г.В. Белашова. Редактор уникального издания – В.В. Соколов.

Были уточнены и внесены исправления в названия деревень, в даты рождения и смерти, названы конкретные места гибели защитников – более трехсот замечаний внесено в ходе подготовки издания к печати. Книга станет заключительной точкой в работе по восстановлению исторической памяти, а издана благодаря поддержке комитета по печати Ленинградской области.

Представители руководства Республики Марий Эл откликнулись на предложение региональной общественной организации Марийской автономии «Ший Корно», которая вышла с инициативой установить мемориальную плиту на Пискаревском кладбище в память о земляках – марийцах, защитниках Ленинграда.

Подготовила Татьяна Трубачева