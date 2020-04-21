Нуждающимся жителям Дубровки к Пасхе была оказана помощь

Депутат ЗакСа Ленобласти, член Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Саяд Алиев оказал благотворительную помощь особо нуждающимся жителям Дубровского городского поселения.

В непростые времена эпидемии и самоизоляции есть дубровчане, которым особенно тяжело: это те, кто потерял работу, инвалиды, одинокие пожилые люди, многодетные семьи…

На личные средства областного парламентария были приобретены такие всегда необходимые и нужные продукты, как растительное масло, гречка, рис, тушенка, макаронные изделия, рыбные консервы, обычное и сгущенное молоко, чай, печенье, шоколад.

Продукты были доставлены в Культурно-досуговый центр, где 17 апреля волонтеры из Дубровского молодежно-подросткового клуба «Планета» вместе с директором МКУ «Агентство по культуре и спорту Дубровского г.п.» Еленой Фроловой собирали продуктовые наборы, фасовали по пакетам. И уже ближе к вечеру начали раздавать эти наборы. Накануне Пасхи, 18 апреля, наборы доставили дубровчанам по адресам.

Всего было собрано 120 наборов. Списки тех, кому нужна помощь, были предоставлены Советом ветеранов, обществом инвалидов, службой социальной защиты, школой, фондом «Забота детям». Как сказал Саяд Алиев, это была первая благотворительная акция, но не последняя. Готовится очередное оказание помощи, и вновь составляются списки.