Жители района будут жить в комфортной городской среде

В рамках программы «Комфортная городская среда» в поселениях Всеволожского района появится сразу несколько интересных объектов благоустройства. Работа по реализации проектов в рамках программы «Комфортная городская среда» ведется в одиннадцати поселениях Всеволожского района.

В продолжение патриотической тематики во Всеволожске, напротив памятника «Никто не забыт, ничто не забыто» на Румболовской горе, будет создан Парк к 75-летию Великой Победы.

В мемориальной зоне займет свое место копия дальнего бомбардировщика Ил-4 – времен Великой Отечественной войны, а также можно будет увидеть фрагмент настоящего аэродромного покрытия – его доставят с острова Кильдин Баренцева моря. В память о защитниках «Балтийского неба» установят стелу.

Тематическая зона парка – это экспозиция фортификационных элементов, павильон для размещения временных выставок и детская площадка.

В Агалатово будет реализован первый этап проекта «Парк Авиаторов».

В Новодевяткинском сельском поселении продолжится парковая зона «Охтинской долины» у Ново-Девяткинской школы № 1, а у дома № 9 на ул. Флотской появится спортивно-досуговый городок со скейт-парком.

В Рахьинском городском поселении планируется благоустройство общественной территории у ДК.

В Романовском сельском поселении будет реализован второй этап проекта благоустройства парка.

В пос. им. Морозова планируется благоустройство сквера и прилегающих дворовых территорий.

В Дубровском городском поселении предстоит благоустройство парка «Невский», в Заневском городском поселении – благоустройство парка «Оккервиль».

В Кузьмоловском городском поселении жители ждут благоустройства общественной территории на улице Строителей.

В городе Сертолово запланировано благоустройство двух новых пешеходных зон: «Философия красок» – переход на улицу Заречная от школы № 1 и «Пушкинская аллея» – от улицы Ветеранов на Заречную улицу. Также появится зона отдыха «На неведомых дорожках» и небольшое футбольное поле и открытая спортивная зона с тренажерами на Молодежной улице у домов 6, 7.

В Мурино будет обустроен Школьный спуск.