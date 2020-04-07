Информационный бюллетень ВКМБ по коронавирусной инфекции по состоянию на 7 апреля.

Всего с 3 февраля под наблюдением медицинских работников ВКМБ находились 1489 человек, до настоящего времени остается под наблюдением 917 человек – контактные прибывшие из других стран.

Диагноз COVID 2019 подтвержден у 14 человек, из них двое выздоровели, семеро с легкой формой заболевания находятся под наблюдением на дому, пятеро госпитализированы в инфекционные стационары.

Выполнен забора биоматериала у 3 475 человек.

Выдано 623 листа нетрудоспособности жителям Ленинградской области.