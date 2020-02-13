Токсовская школа шагает в ногу с современностью

Ежегодно в Москве проходит международная научно-практическая конференция «Новые информационные технологии в образовании». В этом году она состоялась уже в двадцатый раз.

В работе юбилейной конференции, проходившей с 4 по 5 февраля, приняла участие делегация Токсовского центра образования в составе директора Н.Г. Никандровой, заместителей директора А.В. Атановой и С.М. Тазетдиновой.

На конференции поднимались важные вопросы современного образования в эпоху всеобщей цифровизации всех сфер деятельности человека.

В течение нескольких лет Токсовский центр образования работает в соответствии с концепцией программы развития — «Школа становления конкурентоспособной личности». Отправной точкой в ней стал ученик, ребенок и создание для него человекоориентированной среды обучения, которая позволяет при совершенно разных стартовых условиях развития учеников привести их к успешному финишу.

Большую помощь при создании таких условий нам оказывают цифровые ресурсы фирмы «1С» для общего образования, которые используются и апробируются на базе Токсовского центра образования уже второй год. Результаты работы и дальнейшие перспективы развития сотрудничества с фирмой «1С» стали основой доклада А.В. Атановой «Использование решений фирмы «1С» для организации обучения по модели стратовой дифференциации» на одном из секционных заседаний конференции.

Возможно, ближайшее десятилетие будет эпохой значительных перемен в образовании. Возникнет новая глобальная его архитектура, и Токсовский центр образования хочет стать ее частью.