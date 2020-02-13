«Русская зима» приглашает в «Охта Парк»!

15 февраля в Ленинградской области состоится IV Всероссийский фестиваль дворовых видов спорта «Русская зима». В рамках фестиваля пройдут соревнования по хоккею в валенках, футболу на снегу, сноуборду и горнолыжному спорту.

Состоятся матчи «Герои спорта» и «Звездный матч» с участием ветеранов сборных России и мира по хоккею с мячом, а также конференция по подведению итогов зимнего этапа проекта Единой России «Детский спорт». Участники поделятся опытом организации спортивного досуга и детей в зимний период, лучшими региональными практиками в работе с детьми и организации занятий на дворовых площадках. Состоится награждение лучших дворовых тренеров.

Место проведения фестиваля: Всеволожский район, дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, «Охта Парк». Информация по тел. +7 921 377 54 35