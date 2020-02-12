Маршрут 530 станет социальным

«Область сохранила автобусные маршруты! Транспортная реформа не скажется на доступности пригородных районов», – так сообщил на своей странице «ВКонтакте» губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Достигнута договоренность с коллегами из Смольного о сохранении пригородных направлений и переводе коммерческих маршрутов в социальные: с лета на автобусах № 530 (Всеволожск), 81 (Новоселье), 521 (Форносово), 468 (Шлиссельбург) будет действовать льготный проездной. Остальные 32 маршрута, также ранее заявленные для отмены, будут продублированы действующими или новыми городскими маршрутами.

Благодарен коллегам за договороспособность: ежегодный пассажиропоток на указанных маршрутах составляет несколько миллионов человек. Кстати, с конца 2019 область компенсирует проезд льготников на городском транспорте, включая метро», – пояснил губернатор.