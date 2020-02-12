Всеволожский район налаживает мосты согласия

Опыт Всеволожского района в организации межрегиональных дискуссий может быть востребован в Ассамблее народов Евразии. Об этом на очередном заседании межрегионального клуба «Мосты согласия» в Доме дружбы Ленинградской области сказал руководитель РОО «Совет по межнациональному сотрудничеству», глава Щегловского сельского поселения Юрий Паламарчук.

– Такие дискуссии, на которых можно без купюр обсудить все важные вопросы в межнациональной политике, очень важны, – считает Юрий Паламарчук. – Мы налаживаем мосты дружбы. Кроме того, наша организация намерена обратиться в совет по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области с просьбой включить в его состав экспертную группу дискуссионного клуба.

– Сейчас вопросы, связанные с религией, обсуждаются на государственном уровне, – отметил заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев. – Мы стараемся не уходить от самых сложных вызовов. Диалогу и поддержке межнациональных отношений уделяет внимание и правительство Ленинградской области. Общественной палатой создана группа из представителей православной церкви, дагестанской диаспоры и ряда вузов. Совместно с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям мы рассматривали проект региональной стратегии национальной политики РФ на территории 47-го региона.

Особая статья в документе, – отметил В. Журавлев, – относится к представителям малых коренных народов России, проживающих в отдаленных местностях Ленинградской области.

– Мы обсудили вопросы поддержки диаспор для развития малого и среднего предпринимательства, – подчеркнул заместитель председателя Общественной палаты. – Хотелось бы еще, чтобы больше участия принимали религиозные общины и диаспоры в деле адаптации мигрантов.

– Отсутствие духовных ценностей способствует деградации и превращает нас в варваров, – с таким резким заявлением выступил профессор Смольного института Александр Посадский. – Мы не развиваемся, а наоборот, уходим назад. Общество потребления сосредоточено на примитивных потребностях. Традиционная религия воспитывает человека как сложного, нравственного и способного к служению, любви к ближнему. Российский путь развития цивилизации формировался на полях традиционных конфессий. Именно это позволило различным народам объединиться и создать свой уникальный целостный код.

Эксперты на дискуссионной площадке спорили о строительстве мечетей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, говорили о разладе в разных объединениях и пытались найти точки соприкосновения в решении важных проблем.

Ирэн Овсепян

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