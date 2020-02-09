Юные изобретатели из детского технопарка

Для ребят, которые каждый день приходят во всеволожский «Кванториум», это удивительное место, лучше всяких тусовок. Может, для некоторых и звучит неправдоподобно, но только до тех пор, пока не увидишь восторженных глаз старшеклассников.

В сентябре прошлого года на базе Всеволожского агропромышленного техникума открылась современная инновационная площадка. Реализовывается нововведение в рамках Федеральной программы «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», которая находится под патронатом Президента РФ. Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров в рамках дополнительного образования.

– Мы готовим будущих ученых, – говорит директор «Кванториума» Софья Сычева. – Каждое занятие – это маленькое открытие. На нашей площадке учат профессиям будущего. Педагоги и наставники детского технопарка стараются развивать в школьниках нестандартное, креативное, инженерно­-конструкторское мышление. Среди наших преподавателей специалисты как инженерно­-технической, так и естественно-­научной направленности. Это – представители лучших вузов Санкт­-Петербурга: молодые ученые биологи, физики­-ядерщики, инженеры.

По словам Софьи Сычевой, один из девизов «кванторианцев»: «Фантазируй, конструируй, мечтай!».

– Сегодня у нас 816 учащихся из школ Всеволожского района, – с гордостью говорит собеседница. – Тем ребятам, которые занимаются в технопарке по углубленной программе, предлагается выполнять не только учебные кейсы, но и реализовывать собственные проекты. Также студентам предлагаются реальные кейсы, сформированные бизнес­-партнерами «Кванториума».

Скоро команда детского технопарка впервые примет участие в серьезном испытании – Международном конкурсе в Анапе, на котором представит свою разработку – уникальный автомобиль с водородным двигателем. Необходимо отметить, что Россия нуждается в молодых специалистах, которые владеют новыми компетенциями. Технологии развиваются семимильными шагами, и нам надо успевать идти в ногу со временем.

– В первый раз о «Кванториуме» услышал от друга в университете, – рассказывает молодой наставник по промышленной робототехнике Петр Кравченко. Он уже успел побывать в США, Индии, Китае и Казахстане, но связывает свое будущее с Россией. – Здесь я нашел интересную работу. Неважно, сколько ты зарабатываешь, успешным можно стать, только занимаясь любимым делом. Работа должна приносить удовольствие. Я не только учу детей, но и совершенствую свои знания. Ведь «Кванториум» оснащен крутым современным оборудованием.

Как отмечает Петр Кравченко, с научной точки зрения в детском технопарке есть все необходимое для того, чтобы развиваться. Например, благодаря промышленному роботу­-манипулятору дети учатся управлять высокими технологиями, а значит, у ребят в будущем есть шанс стать востребованными специалистами.

– В данный момент группа ребят разрабатывает проект по инновационному развитию дорожной инфраструктуры, – говорит наставник «Автоквантума» Анна Гордейко. – Школьники предлагают свои идеи по установке светофоров и подземных переходов. Наша команда уже работала над созданием энергосберегающих технологий в сфере наружного освещения.

Наставник Алина Бекташева показала нам инновационный продукт для обеспечения безопасности и комфорта жилья «Умный дом». С его помощью можно круглосуточно в режиме реального времени контролировать происходящее в доме, оперативно получая информацию о возникновении нештатных ситуаций. Работают ребята также над созданием «Умной теплицы». А наставник Сабина Усольцева рассказала об экспериментах ребят по выращиванию растений в условиях гидропоники.

– Здесь очень интересно, – делится впечатлениями восьмиклассница Алиса Жукова из СОШ № 3 города Всеволожска. – Таких удивительных агрегатов нет ни дома, ни в школе. На занятиях мы разбираем и собираем автомобили. А я с детства люблю машины. Кроме того, в «Кванториуме» у меня появилось много новых друзей. И это классно!

Девятиклассник Игорь Коновалов из СОШ № 4 узнал про инновационную площадку из социальной сети «ВКонтакте» и решил записаться.

– Меня сразу заинтересовало то, что тут происходит, – говорит старшеклассник. – Люблю машины и самолеты, мечтаю стать бортпроводником. Буду много путешествовать. В этом году собираюсь поступить в технический колледж. Среди моих любимых предметов в школе – ОБЖ. Сегодня важно уметь оказывать помощь другим, особенно в сложных ситуациях. Именно этому учат на уроке ОБЖ. В последнее время я стал увлекаться математикой. В нашем кружке, в «Кванториуме», нужно знать формулы, вот я и стараюсь не отставать.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина