В Буграх обсудили вопросы школьного образования

Глава администрации поселения И.В. Купина вместе с директором АМУ КДЦ «Бугры» Е.В. Моисеевой на встрече с руководителем Бугровской школы А.М. Тарабариной обсудили проблемы, с которыми сталкивается администрация школы из-за переполненности учебного заведения.

Руководители рассмотрели вопросы взаимодействия. Директор школы рассказала об успехах учащихся, о педагогическом коллективе, о нововведениях в системе образования. Ирина Купина отметила хорошее материальное обеспечение школы.

Сегодня главная задача школы – перейти на обучение в одну смену. Участники встречи выразили общее мнение, что с открытием 1 сентября 2020 года двух школ в Бугровском поселении перегруженность действующей образовательной организации должна уменьшиться.