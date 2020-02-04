Общероссийский народный фронт взял под контроль памятник летчику Севастьянову

Активисты Общероссийского народного фронта обратились к региональным властям с просьбой привести в порядок мемориал памяти на месте гибели летчика-истребителя, Героя Советского Союза Алексея Севастьянова в Рахьинском городском поселении Всеволожского района. О ненадлежащем состоянии памятника-обелиска, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, общественникам сообщили местные жители.

Прибыв на место, активисты ОНФ убедились в плачевном состоянии самого мемориала, а также в отсутствии подхода к нему. Чтобы добраться до памятника, необходимо пройти через закрытый шлагбаум ДНП, затем – вдоль забора частного дома, через канавы, перелесок и кустарник. Кроме того, в нарушение областного закона от 25.12.2015 №140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», на мемориале отсутствуют надпись и обозначение, содержащие информацию об этом объекте.

Местные жители на протяжении четырех лет обращались в местную администрацию и областной комитет по культуре с просьбой привести в порядок памятник и подход к нему. Однако каждый раз получали отказ со ссылкой на недостаток средств и отсутствие постановки на кадастровый учет земли, по которой можно будет проложить пешеходную дорожку к мемориалу. Вместе с тем активисты ОНФ установили, что комитетом по культуре Ленобласти еще в 2014 г. был подписан приказ об установлении границ этого объекта культурного наследия, на котором в том числе обозначен и подход к мемориалу (приказ №01-03/14-96 от 27.10.2014). По факту на месте нахождения памятника общественники обнаружили заросший травой участок, покосившийся мемориал без каких-либо опознавательных знаков и отсутствие даже каких-либо намеков на пешеходную дорожку к памятному месту.

В одном из ответов на запрос от граждан в конце прошлого года комитет культуры сообщил, что мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, относятся к полномочиям органов местного самоуправления. При этом чиновники указали, что в соответствии с действующим законодательством об охране объектов культурного наследия обязанность финансирования и организация работ по сохранению, а также осуществление расходов на содержание объектов культурного наследия и поддержание их в надлежащем состоянии возложены на собственника или иного владельца объекта культурного наследия. То есть, как следует из ответа комитета, полномочия разграничены. Однако никакие действия компетентные органы власти не осуществляют.

Активисты ОНФ отметили, что судьбой памятника сегодня обеспокоены только неравнодушные граждане. Так, в 2018 г. посильные работы по благоустройству провели ученики одной из школ Санкт-Петербурга. Своими силами облагораживают памятник и прилегающую территорию местные жители, – сообщается на сайте Общероссийского народного фронта.

Представители ОНФ взяли на контроль эту ситуацию. Заместителю председателя областного правительства по социальным вопросам было направлено обращение с просьбой организовать государственный надзор за состоянием памятника Герою Советского Союза А.Т. Севастьянову в соответствии с требованиями законодательства.

«Вся страна готовится встретить 75-ю годовщину Великой Победы, а в нашем регионе это Год победителя, который объявил губернатор. И подобное отношение чиновников вызывает негодование. Хочу отметить, что обращения от граждан о ненадлежащем состоянии памятников поступают в ОНФ не в первый раз. Со своей стороны мы всегда стараемся приложить максимум усилий и возможностей, чтобы объектам культурного и исторического наследия уделялось должное внимание», – прокомментировал эксперт регионального отделения ОНФ в Ленинградской области Юрий Мостовской.