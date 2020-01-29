Юным предпринимателям Ленинградской области помогут начать собственное дело

Областная молодежь от 14 до 17 лет получит поддержку на реализацию своих бизнес-планов. Заявки на конкурс можно представить до 2 февраля.

На муниципальном этапе, который пройдет с 7 по 27 февраля, выберут победителей и в начале марта они защитят свои идеи на региональном уровне. Лучшие из конкурсантов будут не только отмечены призами, но и смогут «продвинуть» свое дело. Конкурс пройдет в трех номинациях: «Лучшая бизнес-идея в сфере IT-технологий», «Лучшая бизнес-идея в сфере социального предпринимательства» и «Лучшая бизнес-идея в сфере производства».

– Во Всеволожском районе уже несколько лет успешно реализуется программа по обучению школьников основам предпринимательской деятельности и финансовой грамотности, – рассказывает директор Фонда развития предпринимательства Всеволожского района Ирина Кондратьева. – Мы даем ребятам пошаговые инструкции – как выбрать помещение, зарегистрировать юрлицо, подобрать проходимое место. Нельзя заставить школьников стать бизнесменами, но развить в них предпринимательское мышление можно. Мы долго думали, будут это онлайн- или офлайн-курсы в нашем собственном лектории или где-то на стороне. В итоге остановились на формате дополнительного образования в самих школах.

Ирэн ОВСЕПЯН