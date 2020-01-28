Подвигу партизан посвящается

На торжественный митинг, посвященный полному освобождению Ленинграда от блокады, на территории Учебно-тренировочного центра «Кавголово» 27 января собралось более 200 студентов из Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта.

Мемориальная плита, установленная в 2015 администрацией Токсовского ГП году на здании учебно-тренировочного центра «Кавголово», гласит: «Здесь в годы Великой Отечественной войны 1941–1944 года находился центр подготовки партизанских групп и отрядов из преподавателей и студентов лесгафтовцев».

27 января студенты возложили к этой памятной плите цветы. Бывший участник партизанского отряда, а ныне почетный гражданин Всеволожского района и Заслуженный тренер РСФСР Леонид Алексеевич Баранов очень подробно рассказал о том, как воевали преподаватели вуза в партизанских отрядах.

На митинге выступил заслуженный тренер РСФСР кандидат педагогических наук В.Д. Евстратов. В почетном карауле возле памятной доски в это время стояли юнармейцы из поселка Токсово.

Людмила Однобокова

Фото из архива администрации Токсовского ГП