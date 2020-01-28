Объявление

Уважаемые жители Всеволожского района Ленинградской области! Отдел по вопросам миграции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области сообщает вам, что обратиться за получением государственных услуг Вы можете не только лично, но и в электронном виде через Единый портал государственных услуг «WWW.GOSUSLUGI.RU» либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Использование указанной возможности позволит минимизировать время ожидания в очереди, оценить качество предоставления государственных услуг.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:

— возможность, не выходя из дома, подачи заявителем с использованием сети Интернет, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявления о предоставлении государственной услуги;

— возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;

— заявления, поданные в электронном виде, рассматриваются в первую очередь, срок их исполнения значительно сокращается.

через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) вы можете:

— подать заявление на оформление заграничного паспорта старого образца;

— подать заявление на оформление заграничного паспорта нового поколения;

— подать заявление на выдачу (замену) паспорта гражданина Российской Федерации;

— подать заявление на регистрацию по месту жительства (месту пребывания);

— подать заявление на снятие с регистрационного учета по месту жительства (месту пребывания);

— подать ходатайство о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина.

через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг вы можете:

— подать заявление на оформление заграничного паспорта старого образца;

— подать заявление на оформление заграничного паспорта нового поколения. Возможна подача только в филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский» № 1 по адресу: ленинградская область, г. Всеволожск, улица заводская, дом 6;

— подать заявление на выдачу (замену) паспорта гражданина Российской Федерации;

— подать заявление на регистрацию по месту жительства (месту пребывания); подать заявление на снятие с регистрационного учёта по месту жительства (месту пребывания). Только для граждан, обращающихся за регистрационным учетом по частному сектору (при наличии домовой книги).

С графиком приема можно ознакомиться во вложении.