Всеволожские актеры подарили зрителям новый спектакль

После трехлетнего перерыва на сцене Центра культуры и досуга Всеволожский народный театр вновь показал зрителям постановку по повести Ирины Грековой «Вдовий пароход». Режиссер Ирина Троицкая и художник-постановщик Александр Маркин назвали спектакль «Ощущение жизни». Каждая из пяти героинь по-своему переживает тяжелые военные годы, однако не всякая с достоинством выдерживает моральные испытания, выпавшие на хрупкие женские плечи.

У жильцов коммунальной квартиры нет секретов друг от друга, поэтому любое событие становится предметом обсуждения и даже осуждения. Но, вынужденные вариться в одном коммунальном котле, женщины все равно живут одной большой семьей, где есть место и сочувствию, и поддержке.

Состав исполнителей, по сравнению с более ранней постановкой, изменился. В новом спектакле играют Лариса Мочалова, Екатерина Макарова, Михаил Морозов, Анна Кузькина-Рящикова, Елена Прокофьева, Тамара Зубарева, Дмитрий Михайло, Владимир Солохин, Карина Свилем.

Этим спектаклем Всеволожский народный театр открыл Год памяти и славы. В программке, которую получили все зрители, отражена важная дата – юбилей Великой Победы.

Соб. инф.