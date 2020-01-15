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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленинградской области 15 января началась запись в первый класс

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Существуют три способа подачи заявления: на портале «Образование Ленинградской области» или на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области,  в многофункциональном центре (МФЦ) или в школе.

Подать заявление в школу по месту проживания ребенка можно в срок до 30 июня. В любую другую школу — с  1 июля и до 5 сентября.

С подробной информацией о порядке приема детей в первые классы, необходимых документах и о телефонах «горячих линий» муниципальных комитетов по образованию можно ознакомиться на сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

Фото Антона Ляпина из архива

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