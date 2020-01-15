Выставка на Юбилейной площади расскажет о защитниках Ленинграда

На Юбилейной площади города Всеволожска 25 января в 11 часов начнет работать патриотическая выставка «Город мужества и славы», приуроченная ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Для зрителей откроются тематические, интерактивные площадки, посвященные главным событиям битвы за Ленинград (Невский плацдарм, Синявинские высоты, Дорога жизни, МПВО блокадного Ленинграда).

На площадках, организованных Военно-историческим центром СЗФО, музеем «Битва за Ленинград» имени З.Г. Колобанова, будет представлена техника: танк Т-34, артиллерийские орудия, автомобили.