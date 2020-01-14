«Домовой и лавочник» в Кузьмоловском ДК

Малыши из поселка Кузьмоловский получили прекрасный подарок к Рождеству. 8 января в местном Доме культуры состоялся спектакль «Домовой и лавочник». Это представление было далеко не типичным. На сцене блистала всего лишь одна актриса.

Такая форма называется моноспектакль. Отыграть его сможет далеко не каждый артист. Необходимо уметь удерживать внимание публики, постоянно взаимодействовать со зрительным залом. При этом у выступающего нет ни единой минуты отдыха. Зато наблюдать за таким зрелищем – большое удовольствие. Ведь за моноспектакль берутся только опытные и талантливые артисты.

Одна из них – Людмила Веретельникова. Именно она приехала в Кузьмоловский по приглашению воскресной школы при местном храме. Сказка Андерсена, представленная в этот день на сцене, как нельзя лучше соответствовала духу праздника. Рождество – волшебное время, полное чудес и загадок. Ребятам предложили погрузиться в мир домового, понаблюдать за ним. Спектакль был интерактивным. Малыши могли взаимодействовать со сказочным персонажем, задавать вопросы и высказывать предположения, касающиеся дальнейшего развития сюжета. Никто не остался равнодушным к этому захватывающему представлению. Оно подарило и детям, и родителям массу положительных эмоций.

Екатерина Королева