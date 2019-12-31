Всеволожские спортсмены отправятся в Инсбрук на III Зимние Всемирные игры мастеров

В 2020 году III Зимние Всемирные игры мастеров состоятся в Инсбруке (Австрия). С 11 по 19 января здесь будут выступать ветераны в возрасте от 30 до 90 лет в 12 олимпийских видах спорта. Ожидается участие 3 000 спортсменов из 58 стран.

Российские прыгуны с трамплина в этом году представили большую делегацию – 27 человек собрались из 11 регионов России, в том числе: Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Южно-Сахалинска. Ветеранов из Ленинградской области представляют всеволожские спортсмены. В составе российской делегации на соревнования поедут: Сергей Медведев (житель города Всеволожска), Сергей Ленинский (из Токсово), Леонид Демьянов (из Токсово), Фидель Терентьев (из поселка Кузьмоловский).

12 января будут соревноваться на трамплине HS-42. 13 января для тех, кто будет участвовать в соревнованиях по лыжному двоеборью, состоится лыжная гонка на 7,5 километров. Среди наших земляков участвовать в лыжном двоеборье собираются Леонид Демьянов и Фидель Терентьев. Сергей Медведев и Сергей Ленинский будут выступать только в прыжках. 14 января состоятся прыжки на трамплине мощностью HS-75, а 15 января для двоеборцев проведут гонку на 15 километров. 16 января пройдут соревнования на полетном трамплине (HS-109), но наши земляки выступать не будут.

Отметим, что пока все складывается очень напряженно. Так, капитаном российской команды прыгунов с трамплина был назначен Константин Григорьев. Однако во время тренировки он получил сильную травму и теперь выехать на олимпиаду ветеранов не может, так как находится на лечении. Возможно, обязанности капитана теперь будет выполнять тренер команды – Владимир Ульянов (Санкт-Петербург).

Другой сюрприз преподнесла в этом году погода. Снега в Ленинградской области нет. Летающим лыжникам из Санкт-Петербурга и Ленинградской области тренироваться негде. Спортсменам пришлось выезжать на тренировки в Северную Финляндию. 7–8 декабря они прыгали в городе Тайвалкоски, а 14–15 декабря – в городе Куопио. Тем не менее, тренировок не хватает.

Людмила ОДНОБОКОВА