Когда танцы становятся спортом

Много лет назад танцы воспринимались только как искусство. В конце XX века некоторые танцы стали признавать «артистическим видом спорта».

Современных танцоров часто называют спортсменами и даже присваивают им спортивные разряды. Потому что в танцах необходимы не только красота и выразительность, но и колоссальная физическая выносливость. Во Всеволожском районе спортивные танцы получили достойное развитие. Особенно хочется выделить отделение спортивной аэробики из Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва. Возглавляет это отделение мастер спорта СССР по художественной гимнастике Надежда Григорьевна Карпунина. И её воспитанники регулярно показывают высшие результаты на всероссийских и международных соревнованиях.

1 декабря в Санкт-Петербурге проходил Международный танцевальный конкурс «Зимушка-зима». В нём приняло участие 100 человек, которые приехали из Латвии, Литвы, Эстонии, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов России. В этом конкурсе в номинации «спортивно-эстрадный танец, малая группа» первое место завоевали Александра Райлян (7 лет), Александра Никитина (9 лет), Алиса Пчелинцева (9 лет), Елизавета Матвеева (9 лет), Софья Латова (8 лет). Кроме того, Алиса Пчелинцева завоевала первое место в номинации «соло, танцевальная атлетика», Елизавета Матвеева завоевала первое место в номинации «соло, эстрадно-спортивный танец». Ульяна Корсакова – в номинации «соло, танцевальная атлетика», Татьяна Кыркалова – в номинации «соло, эстрадный танец». Василина Буховцова – в номинации «соло, танцевальная атлетика», – 1 место. В номинации «соло, танцевальная атлетика» Александра Никитина – 1 место, Александра Райлян – 1 место.

На второе место вышли Елизавета Матвеева в номинации «соло, эстрадно-спортивное шоу» и Валерия Кесян в номинации «соло, танцевальная атлетика». Второе место заняла Софья Латова в номинации «соло, эстрадно-спортивное шоу». Представитель Всеволожского танцевального клуба «Галатея» Дмитрий Кыркалов завоевал первое место в номинации «соло, танцевальная атлетика».

8 декабря в Санкт-Петербурге проходил танцевальный турнир «Гран-при России по эстрадному танцу». На этом турнире Алиса Пчелинцева и Александра Никитина завоевали 1 место в номинации «дуэт». В номинации «спортивно-эстрадный танец» группа: Алиса Пчелинцева, Александра Никитина, Александра Райлян и Софья Латова завоевали первое место, блестяще исполнив танец «Граница», а в номинации «эстрадный танец» эта же группа завоевала первое место с танцем «Бабки-ёжки».

14 декабря в Санкт-Петербурге проходил Всероссийский фестиваль-конкурс «Танцевальная галактика». На этом конкурсе воспитанница Н. Г. Карпуниной Татьяна Кыркалова стала лауреатом второй степени, показав прекрасный и очень сложный в исполнении танец «Сомнение».

Ценят наших танцоров и в родном городе. В этом году Всеволожская школа № 2 отмечала своё 30-летие. В школе готовился концерт, украшением которого стало выступление 9-летней Елизаветы Матвеевой с танцем «Россия».

А впереди у наших юных танцоров – очень напряжённый график, и газета «Всеволожские вести» будет информировать об их выступлениях.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива Всеволожского танцевального клуба «Галатея»