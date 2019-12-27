Ленобласть запрещает снюсы

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал сегодня распоряжение, запрещающее в регионе продавать несовершеннолетним снюсы – опасную никотинсодержащую продукцию.

«Снюсы (никотиносодержащие конфеты и жвачки) становятся причиной серьезных отравлений детей и подростков. Обычное дело, когда первой «конфетой» угощают бесплатно. Сегодня подписал распоряжение об ограничении продажи такой продукции несовершеннолетним. Берегите детей!», – написал губернатор на своей странице в «Инстаграме».

Согласно документу нарушителям грозит ответственность в соответствии с действующим законодательством. Контролировать исполнение распоряжения будет заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.