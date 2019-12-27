Коррупция… Само это слово неприятно даже произносить. И немудрено, ведь его латинское происхождение – «corrumpere» означает «портить, повреждать». И ещё не так давно этим недугом было поражено почти всё наше общество. И те, кто был вне коррупционных схем, мечтали либо сесть на «хлебную» должность, чтобы получать незаконный доход, либо разбогатеть, чтобы купить любого.

Комплексный подход

Нынешняя ситуация в России во многом наследие того скачка коррупции, который произошёл после развала Советского Союза на фоне ослабления всей государственной машины. Сказался и стремительный переход к новой экономической системе, и отсутствие необходимой правовой базы, и распад прежней системы контроля. С тех пор многое изменилось.

А иначе и быть не могло. Профессиональный управленец на любом уровне понимает, что коррупция – это путь в никуда. Искоренить коррупцию в обществе – это сложная задача, требующая взвешенного комплексного подхода. Идти приходится маленькими шагами, но только так можно достичь цели.

Начиная с 2008 года в России начал работу Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, который каждые 2 года разрабатывает Национальный план, утверждаемый Президентом РФ. Системный документ программного характера направлен на борьбу с данной проблемой и её предупреждение. И за эти годы конкретные меры принесли вполне осязаемые результаты.

Неприкасаемых нет

На нижнем и среднем уровне коррупционных проявлений практически нет ни в бизнес-среде, ни в государственном секторе. Многие процедуры благодаря развитию технологий стали обезличены – например, сдача налоговой отчётности. Многократно возрос контроль за действиями госслужащих и работниками коммерческих организаций, наработана правоприменительная практика – уличённых в коррупции ждёт адекватное наказание. Этот посыл уже достиг и самых верхних эшелонов власти и бизнеса – неприкасаемых больше нет.

Одна из задач Национального плана противодействия коррупции – это антикоррупционное просвещение. Реализацией этого направления занимается и Торгово-промышленная палата России.

Что покажет барометр?

Помимо подготовки предложений по стимулированию участия организаций в противодействии коррупции и проведении всероссийских антикоррупционных акций, ТПП РФ реализует очень важный проект – «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ». Этот спецпроект, запущенный в 2016 году, представляет собой независимое анонимное исследование мнения предпринимателей для замера антикоррупционных настроений. Исследование позволяет оценить результаты антикоррупционной политики в России для того, чтобы держать «руку на пульсе». Опрос проводится онлайн анонимно каждые полгода – анкета из 13–15 вопросов не требует большого времени для заполнения. В каждом этапе есть часть неизменных вопросов для прослеживания динамики, часть вопросов меняется.

Результаты опросов показали, что предприниматели видят основную причину коррупции в алчности чиновников и противоречиях в законодательстве. При этом 60% опрошенных не знали о требованиях антикоррупционного законодательства, либо считали, что на их организации это не распространяется.

Совсем недавно – 22 ноября – закончилось анонимное анкетирование VII этапа исследования, и вскоре с результатами можно будет ознакомиться на сайте ТПП РФ, а также на сайте Ленинградской областной ТПП – lo.tpprf.ru

«Мы постоянно участвуем в специальном проекте ТПП РФ «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ», – рассказал исполнительный директор Ленинградской областной Торгово-Промышленной Палаты Игорь Муравьев. – Коррупция боится гласности, а потому о ней нужно говорить открыто».

Если в первом этапе исследования приняли участие в анкетировании всего 3 тыс. предпринимателей, то к шестому этапу количество респондентов, ответивших на вопросы анонимной анкеты, выросло более чем в 15 раз! Бизнес всё активнее участвует в опросе, понимая, что данные об авторе критики никак и никогда не попадут в руки критикуемых властей. Значит, убеждена вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова, идея борьбы с коррупционными проявлениями в экономической жизни страны становится все более значимой для бизнеса.

Телефон доверия Прокуратуры Ленинградской области – 8 (812) 429-77-55.

Дмитрий НОСОВ