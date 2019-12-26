Война настигла девушек в Самарке

Губернатором Ленинградской области А.Ю. Дрозденко наступающий 2020 год объявлен «Годом победителей».

В мае 2020-го страна встретит 75-ю годовщину со дня победы в Великой Отечественной войне. Праздник, который навсегда останется для всех нас «праздником со слезами на глазах». Миллионы россиян встанут в ряды «Бессмертного полка» с фотографиями родных и близких людей, унесенных войной, блокадой, голодом и непосильным трудом. Миллионы придут поклониться могилам героев, положить цветы.

Жители поселка имени Свердлова традиционно придут 9 Мая к своему местному мемориалу – памятнику девушкам-лесорубам, погибшим в один день и в один миг – 23 августа 1942 года в результате вражеского артобстрела. У подножия обелиска – скромная памятная табличка. За ней – десять несостоявшихся судеб, десять коротких жизней. Только фамилии и имена ленинградских девчонок, призванных в самую страшную голодную и холодную блокадную зиму на заготовку дров для замерзающего города.

И вот уже несколько лет за памятником ухаживают работники Всеволожского лесничества, которое является филиалом Ленинградского областного государственного учреждения «Ленобллес». Как уже рассказывала газета «Всеволожские вести», они привели в порядок территорию, вырубив весь сухостой и кусты, поставили красивые скамейки, сделанные своими руками. Взамен ветхого моста через овражек построили новый мост. Наконец, посадили яблони и груши, которые так замечательно цветут по весне, накрывая белым облаком все видимое вокруг памятника пространство. Но этого показалось мало, и речь зашла уже о широкомасштабном благоустройстве территории вокруг мемориала, с привлечением архитекторов и ландшафтных дизайнеров. Так у скромного обелиска, поставленного на месте гибели девушек-лесорубов, открылась новая, интереснейшая страница истории.

На самом деле всё началось, конечно, с человека с простой русской фамилией Петров. Анатолий Федорович, директор Всеволожского лесничества, заслуженный лесовод России, – человек очень известный и популярный среди своих коллег. Как профессионал и как человек, живущий по законам совести. Очень ценятся среди лесников и законы профессионального братства. Думается, все эти качества и помогли Петрову начать дело, которое стало сейчас для очень многих общим. В том числе внесли в него вклад и мы, журналисты.

Мы уже рассказывали на страницах газеты, что удалось нам помочь лесникам в поисках архитектора и скульптора, и откликнулись на наши просьбы замечательные петербургские творцы: известный скульптор Леонид Яковлевич Колибаба и удивительный человек, профессор кафедры интерьера и оборудования Санкт-Петербургской художественной академии имени Штиглица Всеволод Михайлович Чурилин. Потомственный архитектор, сын известного архитектора Михаила Чурилина, который в свою очередь был учеником выдающегося архитектора Троцкого. Всеволод Михайлович ребенком пережил блокаду, помнит и голод, и холод. И на нашу просьбу помочь с проектом откликнулся без лишних слов. Мы не раз встречались с авторами проекта благоустройства здесь, близ Самарки, у памятника, ставшего нам родным, небольшим творческим коллективом. Встретились в очередной раз по приглашению Петрова, чтобы увидеть и оценить путь, пройденный за это время.

Анатолий Федорович демонстрирует нам новый облик территории. Уже появились очертания цветника и в целом контуры мемориала. Только что залитая бетонная подпорная стенка засыпана горой опилок.

– Это мы подстраховались, чтобы не лопнула от перепадов температур, – комментирует Петров. – И хорошо, что у нас такая нынче необычная бесснежная зима. Я кинул клич, и мы в одну из суббот собрались всем коллективом, лопаты в руки – и вперед. Кто цемент готовит, кто опалубку… Думали, в один день справимся, но субботник у нас растянулся на целую неделю. И все-таки дело бы не сдвинулось с мертвой точки, если бы не пришли на помощь наши лесозаготовители, и первым откликнулся Сергей Федорович Гримут. Предприниматель, директор ООО «СТС», совсем ещё молодой человек, который с таким пониманием отнёсся к нашему начинанию, сумев подключить к этому почину ещё несколько таких же лесозаготовителей, что сейчас у меня появилась уверенность, что к 75-летию Победы мы с поставленной задачей справимся. И ещё огромное спасибо нашему благочинному, настоятелю храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни отцу Роману Гуцу, который по благословению епископа Выборгского Игнатия открыл расчетный счёт для перевода денежных средств на благоустройство памятника девушкам-лесорубам, и вообще оказывает всяческую помощь и поддержку нам в этом деле. Спасибо и работникам камнерезной мастерской, которые вполне прониклись нашей идеей и с большим желанием приступили к работе.

У директора камнерезной мастерской Андрея Руднева тоже нашлось несколько минут, чтобы поговорить с нами. До того они с архитектором и скульптором вымеряли каждый сантиметр территории, о чем-то даже немного спорили и в главном, конечно, соглашались: всё должно быть сделано по высшей мерке.

– И будет именно так! – с уверенностью говорит Руднев. – Потому что каменотес, который будет заниматься этой работой, – лучший мастер Санкт-Петербурга Михаил Кирик. Это он изготовил не менее десяти стел для Городов Славы России, в том числе для Владикавказа и Луги, Тосно, а чтобы вы наглядно представили мастерство этого человека – вспомните фонтан на улице Малой Садовой в форме шара – это работа Михаила Кирика. Так что 9 Мая здесь будет чему удивиться… Обязательно встретимся здесь весной, а может быть, и раньше, потому что памятник в Самарке стал и нашим общим редакционным делом.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА