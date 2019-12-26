Борьба с экстремизмом со школьной скамьи

Ветераны боевых действий и спецслужб Ленобласти помогают детям не стать жертвами экстремистов. Профилактика экстремизма в молодежной среде – сегодня это одна из главных задач образовательной сферы и общества в целом. В современных условиях борьба с проявлениями и профилактика экстремизма стала особенно актуальной для России.

В авторитете у молодежи

Для того чтобы работа по профилактической борьбе с экстремизмом была эффективной, важно понять, откуда у молодых людей возникают подобные разрушительные идеи. Среди факторов стоит отметить, прежде всего, влияние родителей или старших наставников, которые отличаются радикальными убеждениями.

На психику подростков сильно воздействуют сверстники с экстремистскими взглядами, особенно пользующиеся авторитетом в своей среде, руководители спортивных или творческих секций, лидеры молодежных организаций, известные музыканты или артисты неформальной субкультуры. На детей они могут оказывать сильное влияние, побуждая совершать порой страшные и жестокие поступки.

Поэтому влияние и забота родителей, преподавателей в школе и активистов общественных организаций выходит на первый план. Очень важно максимально уделять внимание подросткам, общаться с ними и занимать их свободное от учебы время полезными и интересными делами. Но главное, в сложное время переходного периода не оставлять ребят наедине со своими мыслями, интересоваться их жизнью и переживаниями. По всей стране, помогая государству, неравнодушные граждане, наравне с родителями, берут на себя эту воспитательную и просветительскую функцию.

Так, в Ленинградской области сегодня активно работают сразу несколько общественных организаций, которые занимаются патриотическим воспитанием молодёжи – от ветеранских до волонтерских. Государство выделяет целевые субсидии и гранты на поддержку инициатив общественников.

Многие знают Всероссийскую организацию ветеранов «Боевое братство», существующую в нашей стране уже более 20 лет. Это не просто объединение ветеранов и действующих сотрудников правоохранительных и силовых органов, а настоящее содружество неравнодушных людей. Опытные военнослужащие прошли через серьезные испытания, защищая Отчизну в военных конфликтах, поэтому не понаслышке знают о жестоких боевых действиях, готовы поделиться с молодежью этим страшным опытом. Кому, как не им, знать, что на войне совсем нет той романтики, которую нередко представляют подростки.

И конечно, эти суровые мужчины не могут спокойно смотреть, как молодое поколение – их дети и внуки – становятся жертвами различных злоумышленников и откровенных преступников. И стараются делать всё возможное, чтобы уберечь молодёжь от разрушительных действий экстремистов всех мастей.

Объединить усилия

По словам руководителя Ленинградского областного отделения ВОО «Боевое братство» Алексея Махотина, сегодня организация, насчитывающая в Ленинградской области 10 региональных отделений и более 600 членов, реализует пять проектов: «Память сильнее времени», «Волонтерская рота», «Боевое братство – нам важен каждый», «Наставники «ББ»», «Кадетские классы».

Члены организации регулярно проводят конкурсы школьных сочинений, рисунков и граффити, участвуют в создании фильмов и печатной продукции на патриотическую и противоэкстремистскую тематику. Ветераны организуют в подшефных учреждениях образования встречи, кинопоказы и выездные семинары со школьниками, кадетами и студентами, рассказывая правду об опасности международного терроризма и борьбе спецслужб с этой чумой цивилизации.

Другая общественная организация – «Лига ветеранов органов по борьбе с организованной преступностью Санкт-Петербурга и Ленинградской области» – также занимается просветительской деятельностью в регионе. Как рассказала вице-президент Лиги Татьяна Терехина, ветераны РУБОП регулярно проводят для школьников Ленинградской области «Уроки мужества», тематические встречи с учащимися школ и студентами петербургской Академии МВД, активистами молодежных и общественных организаций. По словам Татьяны Александровны, школьники всегда живо интересуются, как в реальности проходит борьба с организованной преступностью и их современными разновидностями – терроризмом и экстремизмом.

Совместными усилиями родителей, педагогов и наставников из общественных организаций можно искоренить экстремизм, который, в свою очередь, есть основа терроризма. Только объединив усилия, можно добиться успеха.

Центр по противодействию экстремизму (Центр «Э») ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 8 (812) 495-35-01.

Дежурная часть УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 8 (812) 438-71-10.

Неслис ВАЛТАНИС

Фото Антона ЛЯПИНА из архива