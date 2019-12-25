А за спиной его был Афган…

16 декабря исполнилось 40 лет с того дня, как была выпущена директива начальника Генерального штаба ВС СССР о создании 40­-й армии. Той самой армии, на плечи которой легла война в Афганистане… 27 декабря наша страна будет отмечать День спасателя… Житель города Всеволожска – Валерий Тимурович Усманов – в своей жизни сумел стать и героем 40-­й армии, и спасателем. А ещё он имеет полное право отмечать День военно-воздушных сил России и День разведчика… Такая необычная у него сложилась судьба.

Он родился в 1952 году в городе Озёры Московской области. После школы собирался поступать в Киевское военное училище на кафедру кибернетики. Но обстоятельства сложились так, что пришлось временно пойти работать на завод, а там он встретил друзей, которые мечтали о небе. И он за компанию с этими друзьями подал документы в Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков (ВВАУЛ). В 1974 году окончил это училище с красным дипломом. По распределению направлен в ГДР. Там он стал лётчиком 1 класса и достиг таких успехов в пилотировании, что получил звание мастера спорта СССР по вертолётному спорту, стал чемпионом группы Советских войск в Германии и чемпионом Вооружённых сил СССР. На перспективного молодого лётчика обратили внимание и пригласили его вернуться в alma mater – в Сызранское ВВАУЛ, но только теперь – в качестве инструктора-преподавателя.

Небо любит смелых

Однако обязанности инструктора-преподавателя он выполнял недолго. Потому что наступил 1979 год. Только что сформированная 40-я Армия остро нуждалась в лётчиках, и капитана Валерия Усманова направили в Афганистан. К тому времени он уже был женат и у него было два сына: в возрасте 6 и 4 лет. Так что его возвращения в СССР очень ждали.

А он старался сделать всё, чтобы сыновья гордились им. В Афганистане Валерий Усманов служил командиром отдельной эскадрильи. В состав эскадрильи входили два отряда на вертолётах Ми­-24Д и один отряд – на Ми­8МТВ. Он вспоминает, что особенно трудно на войне было в первое время. Условия для пилотирования в Афганистане оказались непривычными. Летом, когда было очень жарко, не хватало мощностей двигателей для взлета с боевой нагрузкой. Вертолёты были так перегружены, что им приходилось взлетать по-самолётному. На набор безопасной высоты уходили драгоценные минуты. А в это время за лётчиками велась «охота», ведь за каждый сбитый вертолёт афганцы получали большую награду. Валерий Усманов рассказывает: «У нас считалось, что три минуты работы над целью позволит уйти без потерь. Четыре минуты – уйдем с дырками. Пять минут – считайте, что кого-то можно потерять».

В таком напряжении приходилось выполнять по 3–4 боевых вылета в день. А всего Валерий Усманов находился в Афганистане в течение 1 года и 2 месяцев. Итого: у него на счету более 500 боевых вылетов. И он отвечал за жизнь подчинённых. Чтобы избежать безвозвратных потерь, перед каждым вылетом боевая задача тщательно планировалась и моделировалась. Командир эскадрильи установил для лётного состава «золотое правило»: каждый экипаж четко знал, где он должен находиться во время выполнения задачи в зоне боевого соприкосновения с противником. Это позволило ему не потерять ни одного экипажа во время службы в Афганистане.

Лётчики там были как ангелы-хранители. А для моджахедов – как ангелы смерти. Однажды, в августе 1983 года, отряд советских разведчиков попал в окружение на территории Северного Афганистана. Моджахеды ещё не успели установить место нахождения разведчиков, но кольцо вокруг них стало постепенно сжиматься. За шесть часов, проведённых в окружении, наверное, каждый из наших ребят в душе молился Богу. И вот к ним на помощь прилетели вертолеты. Будто голос ангела прозвучал у разведчиков в наушниках: «Земля, я два ноля первый, обозначьте себя». Они ответили: «Обозначить себя не можем. Духи нас тут же запеленгуют». Потом ещё 10 минут наши вертолёты разыскивали разведчиков с воздуха. Ведущий группы вертолетов майор Усманов Валерий Тимурович первым увидел людей в камуфляжной форме. В наушниках прозвучало: «Земля, я два ноля первый, наблюдаю людей, бегущих по тропе. Это вы?» – «Да, мы». И тут же началась работа по прикрытию выхода разведгруппы из окружения. Заняв места слева и справа от тропы, лётчики установили «коридор безопасности». Моджахеды, увидев вертолёты, поняли, что разведчики где-то рядом. Но активных действий предпринять уже не могли, так как были прижаты к земле огнем вертолетов. Моджахеды по модификации умели распознавать Ми-24Д, которые стояли на вооружении эскадрильи Валерия Усманова. А с этой эскадрильей они боялись связываться. И теперь ни стрелять, ни преследовать разведчиков у них не было желания. Тем временем экипажи вертолётов создали вдоль тропы «безопасную зону» шириной 200 метров и «повели» разведчиков к реке Пяндж, указывая сверху направление движения. На берегу этой реки уже стояли наши подразделения, и лётчики сверху «передали» разведчиков наземным силам. Таким образом из окружения было выведено 35 человек…

Бывали и забавные случаи. Например, однажды вертолёты должны были войти в ущелье, в центре которого стояла большая гора. Но штурман «немного промахнулся», и звено вертолетов выполнило заход на цель за гору, не с той стороны. А в это время по склону спускались басмачи на конях. Наши лётчики их обстреляли. Басмачи решили, что здесь опасно, и решили тайными тропами незаметно перейти на противоположный склон горы. В это же время советский штурман «вдруг» осознал ошибку. Он сказал: «Командир, мы зашли в ущелье не с той стороны, давай развернёмся и пройдём с другой стороны». И на другом склоне экипажи вновь увидели басмачей. Когда моджахедов взяли в плен, они недоумевали: «Чудеса! Нас обстреливали одни и те же вертолёты с двух сторон горы»…

В Афганистане перед нашими лётчиками ставились разные задачи: от поддержки войск на поле боя до проведения бомбово-штурмового удара, от проведения разведки с воздуха до сопровождения колонн по дороге, а также – свободный поиск и уничтожение цели в заданном районе, блокирование района боевых действий с воздуха и т.д. Также они доставляли боеприпасы и продукты питания на блокпосты в горах, вытаскивали раненых с поля боя. А когда в Афганистане произошло крупное землетрясение, лётчики эскадрильи В.Т. Усманова принимали участие в гуманитарных операциях по доставке продуктов афганскому народу.

Из Афганистана Валерий Тимурович вернулся в звании майора и с боевым орденом Красной Звезды. Кстати, в 2018 году командующий 40­й армией Б.В. Громов выпустил книгу «Герои Афганистана». Имя Валерия Тимуровича Усманова в этой книге находится на почётном месте.

Помощь приходит свыше

После возвращения на Родину В.Т. Усманова откомандировали в Прибалтийский военный округ. Там он готовил лётчиков для службы в Афганистане. Но это уже был транспортный полк, который выполнял задачи на вертолётах Ми-6 и Ми-8.

Затем В.Т. Усманов был назначен на должность командира отдельной авиационной разведывательной части. Так он стал ещё и разведчиком. В 1988 году окончил Военно-воздушную Краснознамённую ордена Кутузова академию имени Ю.А. Гагарина по специальности «офицер с высшим военным образованием». После этого его направили на формирование авиационного полка в Германию. В Германии он руководил разведкой авиационных дивизий.

После вывода советских войск из Германии Валерий Тимурович был направлен в распоряжение командующего воздушной армии в Санкт-Петербург. В это время его семье выделили квартиру в микрорайоне Южный города Всеволожска. Так получилось, что в нашем городе Валерий Усманов проживает с 1995 года. Но и здесь спокойной жизни у него не получилась. Едва получил квартиру – направили в Таджикистан на должность начальника разведки отдела авиации КМС…

В 1999 году Валерий Тимурович Усманов вышел на пенсию в звании полковника военной разведки в отставке. Находясь на военной пенсии, он продолжил активную деятельность. Сначала его пригласили на должность начальника отдела авиации и авиационно-спасательных технологий Северо-Западного регионального центра МЧС России. Это была очень ответственная должность. У него оказалась в подчинении целая авиационная группировка, и он отвечал за проведение всех спасательных операций по Северо-Западу России с применением самых современных технологий…

Однажды в Окуловке Новгородской области шестилетний мальчик решил самостоятельно разжечь камин. Получился пожар, мальчик сильно обгорел. Лётчики отреагировали мгновенно, доставили ребёнка в Санкт-Петербург – в результате он остался жив.

Во время урагана 2010 года в Приозерском районе Ленинградской области погибло 8 человек. Но жертв могло быть больше, если бы не помощь спасательной авиации. Сначала вертолёты доставили из зоны ЧС в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе двух раненых. Потом надо было эвакуировать 14-летнюю девочку, которую вытащили из-под упавшего дерева. В.Т. Усманов вспоминает: «Смотрю – санитар несёт в вертолёт какую-то трёхлитровую банку. Я спрашиваю: «Это что такое?» Он отвечает: «Это мы собрали кости черепа этой девочки». Она была в состоянии комы, мы привезли её в НИИ имени Джанелидзе. Её прооперировали, и она осталась жива».

В 2011 году экипажи вертолетов и самолетов МЧС России под руководством В.Т. Усманова тушили пожары в лесах Архангельской области. Было ещё много других сложных операций. Последняя из них – это спасение солдата с острова Гогланд. Остров находится в Балтийском море. В 2013 году здесь стояла войсковая часть. В начале января одному из рядовых военнослужащих внезапно стало плохо. Предварительный диагноз – гнойный перитонит. Условия для операции на острове отсутствовали. Необходимо было срочно доставить его в Санкт-Петербург. С этой задачей могли справиться только летчики авиации МЧС России. Им предстояло пролететь над морем в темное время суток 180 километров до острова и обратно. А погода была нелётная. Низкая облачность, плохая видимость, да и море штормило. Руководил операцией бывший «афганец» Валерий Усманов. По средствам связи он связался с командиром подразделения на острове Гогланд и дал указание: срочно подготовить и обозначить площадку для посадки вертолёта в темное время суток… Экипаж со своей задачей справился. В Санкт-Петербурге солдата срочно передали в клинику НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Осмотрев больного, врачи сделали вывод: «Без вашей помощи бойцу оставалось жить всего полчаса. Но вы успели»…

В 2013 году Валерий Тимурович Усманов перешёл на должность старшего преподавателя Учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области. Теперь он занимается подготовкой спасателей и пожарных. Под его руководством проводятся теоретические и практические занятия по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим во время ЧС. Так что опыт войны в Афганистане ему пригодился в мирных целях: «Я заметил, что при чрезвычайных ситуациях обстановка складывается как на войне – один в один. Только противник меняется. В Афганистане нашим противником были исламские террористы, а здесь – огонь, землетрясение, в общем, природная стихия. Но алгоритм принятия решения и порядок работы в зоне ЧС остаются такими же – без изменений».

За заслуги по организации спасения пострадавших и за личное участие в этих операциях Валерий Тимурович Усманов награжден нагрудным знаком «Почётный знак МЧС России», почётным нагрудным знаком МЧС России «За заслуги», медалью «Маршал Василий Чуйков» и многими другими медалями. И сейчас бывший офицер легендарной 40-й армии продолжает вносить свой вклад в дело спасения людей. И для кого-то он по-прежнему – ангел-хранитель, который в самый трудный момент спустился с неба…

Людмила ОДНОБОКОВА