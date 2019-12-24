Бюджет Всеволожска разделили с жителями

В конференц-зале КДЦ «Южный» города Всеволожска 23 декабря состоялось подведение итогов реализации проекта «Решаем вместе! –2019».

Проект был осуществлен в рамках партиципаторного бюджетирования – непосредственного участия горожан в распределении бюджетных средств.

Подобный опыт улучшения качества жизни людей заинтересовал главу администрации Всеволожского района Андрея Низовского, и проект был запущен во Всеволожске.

Администрация района поддержала наиболее перспективные начинания и выделила на их реализацию 15 миллионов рублей. В результате в этом году было проведено благоустройство территории у станции Бернгардовка за 6,5 млн рублей (автор Мария Васильева), построена спортивная площадка для роллеров и скейтеров в Южном за 4,3 млн рублей (авторы Олег Рагимов и Александр Дзигун) и обустроен безопасный спуск и подъем по переулку Садовому за 3,5 млн рублей (авторы Олеся Стоянова и Максим Филиппов). В следующем году будут организованы пешеходная зона и парковочное пространство у станции Мельничный ручей за 0,5 млн рублей (автор Светлана Гарифуллина).

В подведении итогов приняли участие заместитель главы районной администрации Сергей Поляков и глава МО «Город Всеволожск» Станислав Богдевич. Наиболее активные участники проекта были отмечены благодарностями и почетными грамотами главы города Всеволожска.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА