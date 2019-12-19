В КДЦ «Южный» прошел концерт братьев Ануфриевых

Братья-близнецы Александр и Евгений Ануфриевы выступили с бесплатным концертом в КДЦ «Южный».

Артисты представили публике эстрадные и интерактивные номера, песни, пародии, степ с фейерверком. Шоу проходило с участием зрителей, которые смогли на несколько минут почувствовать себя настоящими артистами

– Идея провести концерт родилась просто, – рассказывает Евгений Ануфриев. – Я работаю в КДЦ «Южный», так почему не организовать праздник для зрителей и отметить тридцатилетие нашей совместной творческой деятельности? По такому случаю мы переговорили с руководителем культурно-досугового центра Владимиром Богдашовым, которого знаем очень давно. Он идею поддержал, предоставил зал, подготовил афиши, занимался организационными вопросами.

Братья любят вспоминать, как оказались во Всеволожском районе, когда «еще в прошлом веке, работая в Театре «Буфф», приезжали с гастролями в Дубровку».

– Тогда у меня возникла идея обосноваться здесь, – рассказывает Евгений. – Потом подтянулся и Александр. Так что мы жители Всеволожского района и всегда готовы гастролировать во всех всеволожских ДК. Хорошо было бы организовать турне по району, а еще лучше по всей Ленинградской области!

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА