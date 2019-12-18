Хлебный рай из Кузьмоловского

ООО «Ростхлебпродторг», более известное как «Кузьмоловский хлеб», является производителем хлебобулочной продукции. Среди широкого ассортимента не только традиционные, зерновые хлеба, но и разнообразная выпечка, пироги, фирменные печенья. Визитная карточка и девиз предприятия – «Хлеб такой, каким он должен быть».

Возглавляет предприятие Людмила Александровна Веденеева. Коллектив без натяжки считает своего руководителя источником вдохновения. Ведь таким количеством душевных качеств, которые никогда не ослабевают, несмотря на время, обладает не каждый. Сама Людмила Александровна считает, что залог ее успеха в дружном и сплочённом коллективе, в котором, как в оркестре, индивидуален каждый инструмент.

Со своей стороны отметим, что только благодаря слаженной игре можно завоевать всенародное признание. А то, что продукция завода пользуется популярностью, – не секрет. О вкусном хлебе, печенье и выпечке из Всеволожского района знают даже в Москве, Пскове и Новгороде. Кроме того, кулинарные творения этого предприятия вот уже несколько лет подряд поставляют в областное правительство. Завод уверенно выигрывает в конкурсах на поставку хлеба и хлебобулочных изделий на Суворовский проспект, 67 и на ул. Смольного, 3. А как известно, кормить высокопоставленных чиновников не такая уж легкая задача.

Как отмечают сотрудники предприятия, секрет успеха прост: здесь всего-навсего всё готовят с душой. Хлеб и выпечка «старой школы», приготовленные по старым ГОСТам без всякого рода вредных добавок, – это главный принцип в производстве. Не случайно продукция предприятия не раз становилась одной из лучших на разных выставках, которые можно назвать «оскарами» в кулинарном мире. Пытливый генеральный директор испытывает невероятную радость, когда ей удается воссоздать заново давно забытый вкус хлеба.

«Это вызывает ностальгию, приятные воспоминания о детстве», – говорит Людмила Александровна. А ведь не так-то просто бывает наладить производство в условиях рынка, когда трудно, а порой невозможно прогнозировать колебания цен на энергоносители, сырье, динамику и ассортимент спроса. В этом мире постоянно меняющихся величин твердую точку опоры находят немногие.

– Предприятие было основано более двадцати лет назад, – совершая небольшой экскурс в прошлое, вспоминает руководитель завода. – Обстоятельства сложились так, что лет десять назад завод стал тихо умирать. Сотрудники остались без работы, цеха – без света и тепла, – производство, как никогда, нуждалось в модернизации и инвестициях. Именно в те нелегкие времена меня и пригласили на предприятие как кризисного управляющего. На тот момент у меня был многолетний опыт работы на руководящих должностях. Постепенно предприятие стало развиваться. На всё это ушли годы. Однако

капля камень точит: постепенно наши усилия по внедрению новых технологий стали приводить к положительным результатам.

По словам Людмилы Веденеевой, постепенно увеличивались объемы производства. Завод, который ранее выпускал до 1,5 тонны продукции в день, сегодня производит порядка 17 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий.

– Рецепт приготовления наших изделий хранится чуть ли не под грифом «секретно», – говорит Людмила Веденеева. – Чтобы не произошло утечки информации, тайна приготовления знакома только узкому кругу специалистов. Надо сказать, что повторить, приготовить аналогичный хлеб невозможно. Изготавливается он в специальных условиях, закваска хранится в специальных емкостях. На заводе постоянно ведется работа по улучшению качества. Наши сотрудники настолько увлечены работой, что порой рецепты придумывают… во сне. Кстати, не забывайте, что и тесто – живой продукт. Хороший хлеб можно испечь лишь с хорошим настроением.

– Сегодня с проблемами сталкиваются крупные предприятия РФ, которые зависят от импорта, – продолжает директор. – Наше производство основано на местном сырье. Что касается кадров, то давно известно: нет больших профессий, есть профессионалы с большой буквы. Мы всегда начинаем уважать людей после того, как попробуем делать их работу. Тогда вдруг ясно понимаешь: из всех способов разводить сады самый лучший – поручить это дело садовнику. Но вот вопрос: где его найти? Так и в нашей отрасли. Трудно найти хороших пекарей. Однако на Кузьмоловском хлебозаводе проблем с профессионалами нет. У нас работают пекари с многолетним стажем. Сегодня на нашем предприятии трудятся более 70 человек. Не бывает специалистов по принуждению. Это мое личное убеждение.

– Выживать в условиях конкуренции всегда сложно и интересно. Во-первых, необходимо постоянно совершенствовать выпускаемую продукцию, разрабатывать новую, чувствуя сегодняшние потребности рынка. В общем, нужно работать на опережение. Конечно, большинство новых разработок, которые мы выводим на рынок и которые становятся популярными, в течение приблизительно года начинают выпускаться и нашими предприимчивыми конкурентами. Но к этому моменту мы должны предложить рынку следующую новацию…

Во-вторых, нужно гарантировать своему покупателю стабильность характеристик продукции, ее цены, сроки поставки на объект. Тут очень важен вопрос репутации. Сегодня сколько хлебозаводов – столько и прайсов. Одни предлагают дешевую продукцию, у других цены кусаются. Покупатель при выборе товара должен понимать, кем он произведен, насколько профессионален этот производитель, какова его репутация.

– Сейчас мы ведем активную работу, направленную на развитие собственных торговых точек. В рамках проекта намерены закупить автолавки, чтобы расширить географию сбыта продукции. Пока во Всеволожском районе у нас всего пять торговых точек – две в Кузьмоловском, по одной в Сертолово, Токсово и г. Всеволожске, а также открывать пекарни-булочные с названием «Кузьмоловский хлеб» как в области, так и в городе. Хотелось бы отметить, что огромную поддержку нашему предприятию оказывают администрация Кузьмоловского поселения, администрация Всеволожского района, районный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, – подытожила Людмила Веденеева.

Подготовила Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива