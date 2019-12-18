Волонтер – связующее звено

Где активно и с пользой проводить время не только летом, но и круглый год? Как правильно организовать и провести праздники и памятные мероприятия? Чем помочь ветеранам в быту и с важными документами? Как найти в архиве своих дальних родственников и перевести любимых бабушек и дедушек на цифровое телевидение? По этим и многим другим вопросам в Ленобласти помогают добровольцы Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Незаменимые помощники

17 октября в поселке Марьино Кировского района, в Музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» был торжественно открыт Окружной координационный центр подготовки ВОД «Волонтёры Победы» по Северо-Западному федеральному округу. Открытие такого необходимого центра стало возможным благодаря победе Ленинградской области во Всероссийском конкурсе на определение окружных координационных центров по подготовке волонтёрского сопровождения мероприятий 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., который проводился весной нынешнего года. Организаторами выступили «Волонтёры Победы» и Федеральное агентство по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Волонтёры – это незаменимые помощники в самых разных областях жизни. В нашем случае молодые активные люди готовы помогать ветеранам и пожилым жителям региона. Ведь не секрет, что людям в возрасте иногда нелегко разобраться в некоторых областях.

Особое значение Центра для ветеранов отметил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. «Мы должны понимать, что волонтёр – это связующее звено между ветеранами, общественными организациями, органами власти, местным самоуправлением, всеми теми, кто будет участвовать в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы. Это и сами торжественные мероприятия, и подготовка памятников и братских захоронений, и работа с гостями, которые будут приезжать в регион в дни праздника. Это также организация связи между социальными, медицинским службами и ветеранами».

Активная работа областного волонтёрского центра началась уже в июле. Его цель – привлечь и подготовить к праздничным мероприятиям, посвященным победе над фашизмом, не менее тысячи новых волонтёров. Они пройдут обучение и примут участие во многих мероприятиях – к примеру, в организации акции «Бессмертный полк». Это поможет ребятам лучше разобраться в организационных тонкостях и в будущем уже самостоятельно готовить и проводить самые разнообразные праздничные мероприятия.

Как проявить себя

Сегодня в Ленобласти активно работают более 1700 добровольцев федерального движения «Волонтёры Победы», а отделения этой общественной организации существуют в каждом районе области. Ближайшее событие, где были активно задействованы волонтёры, – это памятные акции, которые прошли 9 декабря в городах Ленинградской области. Мероприятия были посвящены героям Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы и проспекты в Выборге, Волхове, Кировске, Тихвине, Киришах и других районных центрах.

«Наша организация заинтересована, чтобы к нам приходило как можно больше новых – активных, инициативных, желающих приносить пользу, – ребят. У нас много направлений деятельности, в которых можно проявить себя: это и адресная помощь ветеранам войны и труда, и приведение в порядок воинских и братских захоронений, и подготовка праздничных мероприятий», – рассказала руководитель регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы» Екатерина Петина.

Александр Дрозденко напутствовал первых выпускников-волонтёров на открытии Окружного координационного центра в Музее «Прорыв блокады»:

«Всё самое честное, правильное и душевное рождается не по команде, а по велению сердца. Вы – те ребята, которые начали реально помогать организовывать торжественно-траурные мероприятия у мемориалов и памятников, оказывать поддержку ветеранам, устанавливать контакты между различными социальными и ветеранскими организациями. Вы узнаёте правду о той страшной войне из уст тех, кто в ней участвовал. Это – правда жизни, которую у нас никто не должен отнять», – подчеркнул глава региона.

«Многие ветераны сегодня нуждаются в нашей помощи. Зачастую это простое человеческое общение. Но встречаются и случаи, когда нужна помощь профессионалов и экспертов различных областей, начиная от медицинской и заканчивая юридической. Всероссийский проект «Забота о ветеранах» поможет привлечь экспертов и партнёров, которые смогут оказать квалифицированную помощь нашим ветеранам», – отметил председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.

Помощники в архивах

Один из вопросов, который очень часто волнует не только ветеранов, но и людей самых разных возрастов, – это изучение семейных архивов и составление генеалогического дерева. Для того чтобы интересующимся своими корнями было легче разбираться в архивных сложностях, в волонтёрском движении была разработана специальная программа. Эксперты-архивисты обучают специально отобранных ребят по трём направлениям: помощь в работе с архивами, просвещение, информирование. После прохождения курса ребята с лёгкостью взаимодействуют с архивами, помогают всем желающим углубить свои знания об истории своей семьи. Волонтёры смогут не только помогать простым людям, но и начнут активно сотрудничать с архивами: заниматься оцифровкой архивных документов, участвовать в создании электронных баз, повышать уровень архивной грамотности населения через проведение всероссийских уроков по генеалогии. Но главное – это помощь всем жителям России в составлении семейных древ и обучение обратившихся граждан грамотно составлять запросы и работать с архивными документами. Очевидно, что от этой инициативы волонтёрского движения выиграют все!

«Мы подготовим более 20 тысяч волонтёров, – продолжает Ольга Амельченкова, – Все они пройдут обучение по специально разработанной программе, в которой огромное внимание мы уделим знанию истории Великой Отечественной войны, а также умению восстановить историю своей семьи, узнать информацию о тех своих родных героях, которые воевали в Великой Отечественной войне. Стандарт разработан совместно с историками, экспертами и Российским военно-историческим обществом».

Благодаря активной работе волонтёров скоро будет выпущен журнал «Моя история», а также планируется запустить интернет-портал, где каждый сможет посмотреть документы из архивов восьмидесяти пяти регионов.

Чтобы волонтёрам было в дальнейшем проще работать с архивными документами, 25 октября 2019 года прошел Второй Всероссийский урок по истории семьи «В архив, не выходя из дома». Ученикам предстояло пополнить знания о своей семье с помощью архивных документов. Во время первого урока ребята изучали документы, которые хранятся в их семейном архиве дома, и вычленяли информацию из него. Затем они учились понимать, в каком именно архиве искать и как корректно составить запрос.

В обучении неравнодушным ребятам помогала декан Историко-архивного института РГГУ Елена Малышева. Она на конкретных примерах показала будущим волонтёрам алгоритм поиска родственников на сайтах, посвященных героям Великой Отечественной войны, узникам концлагерей, репрессированным гражданам и даже участникам Первой мировой войны. Во время урока подросткам удалось найти документы, посвященные их родственникам, которые до этого были неизвестны.

Приходите, вступайте в ряды «Волонтёров Победы» – для каждого найдётся место и дел хватит всем! Сайт Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» – волонтёрыпобеды.рф Группа Окружного координационного центра подготовки ВОД «Волонтёры Победы» по Северо-Западному федеральному округу в социальной сети «ВКонтакте» – vk.com/lenobl.zapobedu

Станислав СЕЛИН