Мусорная реформа: месяц по новым правилам

С 1 ноября 2019 года Ленинградская область перешла на новую систему обращения с отходами. Управляющие компании больше не выбирают, кто и по какой стоимости забирает мусор. Услуга стала коммунальной, а значит, в квитанции на оплату появится на одну строку больше.

Некачественный сервис – повод пересчитать плату

Заключать договоры и оплачивать вывоз мусора обязаны не только жильцы городских квартир, но и владельцы нежилых помещений, загородных домов и дач. Уклониться от уплаты не получится – жилищный кодекс предусматривает начисление пени за просрочку, а кодекс об административных правонарушениях – штраф за незаключение договора с региональным оператором.

Тем не менее стоит быть внимательным. Если услуга оказана некачественно или не оказана вовсе, можно потребовать произвести перерасчет или вообще снять начисление.

Например, отсутствие рядом с домом оборудованной контейнерной площадки может быть таким основанием, ведь вывоз отходов теперь осуществляется строго со специальных мест накопления. Если похожей площадки в радиусе 500 метров от дома нет, услуга считается неоказанной.

«Чтобы начисление было снято, достаточно обратиться в любое отделение Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области или направить заявление на электронный адрес региональному оператору pereraschet@uklo.ru. К письму следует приложить документы, подтверждающие право собственности на жилье. Представители регионального оператора проверят сведения об отсутствии обслуживания данного адреса и произведут перерасчет», – поясняет специалист по работе с абонентами Ольга Кононенко.

Вторым основанием, которое дает право на пересмотр начисленной суммы, является временное отсутствие жильцов по месту регистрации. Ни в коем случае речь не идет о пребывании на даче в летний период или проживании в квартире супруга по другому адресу. Действующим законодательством понятия «постоянное отсутствие в жилом помещении» и «сезонность» не предусмотрены, как и возможность проведения перерасчета. Согласно Жилищному кодексу такие случаи рассматриваются просто как неиспользование помещений и не являются основанием не платить за коммунальную услугу.

Другое дело, если собственник жилья убыл в командировку, находится на стационарном лечении или обучается в другом городе. Эти обстоятельства рассматриваются законом как временное отсутствие. Главное, чтобы период был не менее пяти календарных дней.

Чтобы начисления были сняты или уменьшены, достаточно написать заявление, приложить свидетельство права собственности на жилье и документы, подтверждающие длительность отсутствия собственника в жилом помещении. Например, счет из гостиницы, справка о прохождении санаторно-курортного лечения, нотариально заверенная копия документа о временной регистрации по другому адресу и другие.

Право на региональную льготу оформляется в МФЦ

Переход на новую систему обращения с отходами привел к изменению не только порядка начисления платы за вывоз мусора. Также изменилось наполнение услуги: теперь, помимо вывоза отходов, в услугу «обращение с ТКО» включены транспортировка мусора на полигоны, сортировка, утилизация и размещение той части отходов, которая не может быть подвергнута дальнейшей переработке. Чтобы облегчить финансовую нагрузку для отдельных категорий граждан, на федеральном и региональном уровне предусмотрены меры поддержки.

Так, федеральным льготникам (инвалидам, ветеранам войны, чернобыльцам и др.) затраты на оплату услуги по обращению с отходами будут компенсироваться в общей сумме компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Региональным льготникам (ветеранам труда, многодетным семьям, сельским специалистам) для того, чтобы оформить компенсацию, необходимо обратиться в отдел соцзащиты или многофункциональный центр по месту проживания. Представители регионального оператора в решении этой задачи не помогут.

Кроме того, право на поддержку из бюджета имеют малоимущие граждане, которым предоставлено право на получение единовременной компенсации один раз в год, а также лица, достигшие возраста 70 и 80 лет, но не входящие в число федеральных или региональных льготников. Компенсация будет производиться ежемесячно и составит 50% для тех, кому исполнилось 70 лет, и 100% для тех, кто старше 80 лет.

Николай Хасиев, генеральный директор АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области»:

– В настоящее время на территории Ленинградской области работает 105 добросовестных перевозчиков с общим парком 620 мусоровозов. Каждая машина оснащена датчиками спутниковой системы «ГЛОНАСС». Данные передаются в единую информационную систему регионального оператора «Контроль и учет отходов» в режиме реального времени. Таким образом, контроль реализуется на всех этапах цикла обращения с отходами, начиная со сбора и заканчивая поступлением твердых коммунальных отходов на лицензированные объекты для дальнейшей обработки. Возможность незаконного сброса отходов на непредназначенные участки (земли сельхозназначения или лесного фонда) полностью исключена.

Если жители заметят, что график срывается или назначенная периодичность вывоза мусора недостаточна, необходимо обратиться на горячую линию по телефону 8 (812) 454-18-18 или написать нам на почту tko@uklo.ru (указав в теме письма – наименование района). Работа перевозчика будет скорректирована.

Фото Анастасии ГУСЕВОЙ