«Конфеты» с никотином – новая мода всеволожских школьников

На какие только ухищрения и выдумки не идут продавцы никотинсодержащей продукции, чтобы одурманить школьников! Сколько методов заставить детей раскошелиться?! Не счесть… Модный жевательный табак (снюс) рекламируют сомнительные блогеры, рассказывая об этой отраве, как об альтернативе курению. Но все начинается с бесплатного «угощения» вредным веществом…

Клюнули на ловко закинутый крючок и всеволожские подростки. Недавно в одном из учебных заведений города были пойманы с поличным несколько ребят, торгующих жевательным табаком. Они предлагали школьникам вещество в дозировках от 30 до 250 граммов. Стоимость коробка невысокая, всего 30 рублей.

Был случай, когда снюс пытались «впихнуть» третьеклассникам. После инцидента среднее учебное заведение подключило к расследованию правоохранительные органы. В школе работала комиссия по делам несовершеннолетних. Нарушителей выявили и наказали. Для предотвращения подобных инцидентов подключили родителей. Сейчас в вечернее время около школы дежурят дружинники, которые следят за порядком.

Распространению снюса способствует относительная свобода доступа к нему. Дело в том, что «жевательный» табак, как сигнализируют педагоги, можно приобрести в некоторых лавках наряду с сигаретами. К сожалению, не все продавцы боятся ответственности и порой отпускают вещество несовершеннолетним. В надзорных ведомствах за последнее время рассматривалась не одна жалоба от родителей.

– У нас в школе было собрание, родителям старшеклассников рассказывали о вреде курения и наркотиков, – рассказывает мама одиннадцатиклассницы Ольга Панфилова. – Шла речь и о снюсах. Вроде бы уже в школьных туалетах находили пустые пакетики из-под этих смесей, хотя за руку подростков пока не ловили. Эта беда уже рядом с нами. Говорят, что снюс продают ещё и поштучно за копейки. Ребят могут даже бесплатно угощать снюсом, чтобы «подсадить» на него.

– С октября нынешнего года практически во всех средних учебных заведениях Всеволожска наблюдается «снюсомания», – рассказали в службе безопасности одной из школ города. – Вещество действительно очень распространено среди подростков. Хотелось бы, чтобы родители обратили внимание на проблему, поговорили с детьми и объяснили всю сложность ситуации. Некоторые думают, что жевательный табак не представляет никакой угрозы здоровью. Спешу опровергнуть такую точку зрения. Все табачные изделия несут угрозу для здоровья. А снюс к тому же достаточно опасная разновидность, содержащая никотин.

Медики предостерегают: снюс вызывает рак, очень плохо влияет на желудок. Этот табак создает также серьезные проблемы с зубами, они в буквальном смысле разрушаются. Возраст детей, интересующихся снюсом, разнится. Первый опыт бывает среди 11–13­-летних, 15 и 16 лет – уже систематическое употребление.

Продажа снюса в России началась в начале 2000-х годов. В декабре 2015 года эксперты пришли к выводу, что его потребление нужно ограничить – тогда за оптовую и розничную продажу этого табачного изделия установили штраф. Однако злоумышленники нашли лазейку в законодательстве, которая позволяет им избегать наказания. В химическом регламенте закона, запрещающего снюс, прописано, что это изделие из табака. Однако производители уже приспособились – они делают леденцы, чайные пакетики, даже кусочки яблок, пропитанные никотином. Называется все это «чистый никотин» или «никотиновая смесь» — слово «табак» нигде не употребляется.

– Снюс опасен, – сигнализирует врач психиатр-нарколог Ленинградского областного наркологического диспансера Владимир Прокофьев. – Не надо верить, что новомодный продукт не нанесет вреда. Никотина там не меньше, а значительно больше, чем в сигаретах. Родители, обращайте внимание на детей, контролируйте их и выясняйте, откуда нестандартное поведение, например агрессия. Поговорите с педагогами, если что-то подозреваете. Отметим, что жевательные никотиновые смеси, или снюсы, как, впрочем, и кальян, и электронные сигареты – это все виды приобщения к курению. Никотин – вредное, ядовитое вещество, и нет разницы, в каком виде и каким способом оно употребляется.

Очевидно, для защиты подрастающего поколения от снюса и другой табачной продукции нужны незамедлительные меры на государственном уровне, но только запретов на торговлю сносом недостаточно. И родителям, и педагогам сейчас нужно постоянно держать руку на пульсе, проводить беседы с детьми, привлекать к профилактическим мероприятиям специалистов, предлагать подросткам варианты здорового досуга. Только общими усилиями можно поставить заслон смертельно опасному «увлечению» подростков и молодежи.

Ирэн ОВСЕПЯН