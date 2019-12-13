Общественный совет Всеволожской больницы подвел итоги уходящего года

Итоговое заседание Общественного совета ВКМБ за 2019 год состоялось 12 декабря.

Заместители главного врача Татьяна Гришанова и Ольга Юрьева рассказали об итогах года и поделились планами на ближайшее будущее, Мария Тюлькова и Алла Школяренко ответили на вопросы по организации амбулаторно-поликлинической работы и обслуживанию детского населения.

Собравшиеся обсудили строительство новых объектов здравоохранения во Всеволожском районе, поставку высокотехнологического оборудования, обеспечение больницы кадрами. Отметили, что за текущий год улучшилась ситуация с записью к врачам и качеством обслуживания пациентов. Доказательством этому служат результаты НОК – независимой оценки качества, в которой в 2019 году приняли участие почти 11 тысяч пациентов. 94 % из них положительно оценивают работу ВКМБ.

Главный врач Всеволожской больницы Константин Шипачев отметил помощь, которую оказывают члены Общественного совета при решении вопросов, связанных с развитием учреждения. Следующее заседание совета состоится в первом квартале 2020 года.

Наталья ЗЕЛЬДИНА