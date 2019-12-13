«Люди и куклы» – жизнь в театре

Декорации, марионетки, ширмы разной конструкции заполонили мастерскую театральной студии «Люди и куклы». Ее руководитель Диана Юрьевна Могильниченко вместе со своими воспитанниками и коллегами готовится к юбилею. Она двадцать лет выводит на сцену детей и выходит сама.

Ежегодно каждая группа «Людей и кукол» выпускает свой спектакль. Сейчас работают пять групп. Это много. Помощников у Дианы Юрьевны двое – костюмер Ирина Викторовна Сафонова и хореограф Алексей Сергеевич Шпилевой. На каждый спектакль нужны костюмы, на каждую постановку – свой танец, а то и не один.

– Очень интересно наблюдать за тем, как рождается спектакль, – делится впечатлениями Алексей Сергеевич. – Иногда Диана Юрьевна просит очень быстро и придумать танец, и отработать. Кажется, что мы не успеем, и это будет выглядеть очень сыро. Но, как правило, наши воспитанники так погружаются в атмосферу своих спектаклей и так эмоционально передают зрителю всё, что хотят сказать, что синхронность движений, пластика в танце уже не так строго оцениваются. Все-таки это не танцевальный коллектив, а театральный.

Кроме репетиций спектаклей, дети здесь работают руками, много читают, танцуют и даже жонглируют. Подготовка к выходу на сцену – тяжелая работа. Не все дети могут это выдержать. Но все могут пройти путь какого-то героя, понять, что должен сказать его герой со сцены, какую мысль донести до зрителя. Ведь это самое главное, считает Диана Юрьевна, – донести мысль.

– Если вы сами понимаете, о чём говорите, то и ваши слова и ваш образ интересны тем, кто вас слушает, – объясняет она. – Перед вами целое человечество, и выложиться нужно на все сто процентов. Только так и не иначе мы относимся к выходу на сцену.

Именно поэтому очень часто сценарий переписывается под ребенка. Ситуация, когда ребенок произносит набор непонятных ему слов, исключена. Всё должно быть по возрасту и по способности воспринять ту или иную информацию.

– Дети очень любят философию, – добавляет Диана Юрьевна, – и, когда говоришь с ними о чем-то великом, спинки-то распрямляются…

Ее воспитанники перед каждым выходом на сцену отвечают себе самому на три вопроса: «Кто ты? Где ты находишься? Зачем ты вышел на сцену?»

Школьное заучивание стихотворения без запинки не имеет смысла, когда ребенок выполняет задание механически, когда он не пытается передать тем, кто на него смотрит в данный момент, суть произведения.

Можно не согласиться и сказать, что образованный человек не должен всегда быть на сцене, не должен играть роль. Но у Дианы Юрьевны между игрой и жизнью стоит знак «равно».

Раскрепостили? Не останавливайтесь!

Каждый, кто впервые приходит в студию, отвечает на вопрос, зачем он здесь. Уже заранее Диана Юрьевна предполагает, что большинство родителей приводят ребенка затем, чтобы раскрепостить. Они хотят только и всего, чтобы их ребенок не боялся отвечать на вопросы, рассказывать стихи, говорить перед публикой. И у них это получается. Классу к седьмому мамы с папами видят свою «звезду» на сцене в разных образах и вдруг вспоминают, что пора бы взяться за уроки. Зажим снят. Актерская карьера нам не нужна, что тут ещё делать? Спасибо, мы в ваших услугах больше не нуждаемся…

– Часто детей забирают именно тогда, когда им больше всего нужно заниматься в театральной студии, – сожалеет Диана Юрьевна. – Подростковый возраст крайне сложно пройти, не приобретая комплексы, зажимы, не думая о себе что попало. И всё, над чем мы работаем семь лет, уходит в никуда.

Творческий уют

Практически весь реквизит – костюмы, декорации – создаются здесь руками детей совместно со взрослыми наставниками.

Вот мужественный Олаф тихо спит в своей коробке, ожидая выхода на сцену. А вот картина маслом, сделанная коллективно. Головные уборы из веток ивы к коллекции театра мод «Фантазии природы». Пушкин и Анна Оленина из папье-маше влюбленно смотрят друг на друга. Дом на колесах с восемью мирами.

Рассматривать мастерскую «Людей и кукол» можно бесконечно – здесь очень уютно, хоть и мало места. Прилагая свои усилия к созданию реквизита спектакля, юные артисты задолго до репетиций начинают проживать свои роли. Ведь именно они очень часто могут придумать и сделать самую лучшую корону для короля или веер для принцессы.

– Не все, конечно, согласны работать бесплатно, – смеётся костюмер театральной студии Ирина Викторовна, вспоминая первоклассника по имени Василек. – Только ему дали карандаш и бумагу, он удивился и заявил, что рисовать будет только за деньги и что этот коммунизм ему порядком надоел.

Я потеряла возраст

Как правило, мамы приводят детей в творческие коллективы. В случае с Ириной Викторовной получилось наоборот – сначала она привела дочь Софию, а потом и сама стала активно участвовать в жизни студии – шить, мастерить, привозить, организовывать. Постепенно стала штатным костюмером, способным заменить руководителя практически во всех необходимых случаях.

– Тут каждый день как на пороховой бочке, – не устает шутить костюмер. – У Дианы Юрьевны мозг работает непрестанно, поэтому можно вечером уходить с работы в одних декорациях, а утром прийти и увидеть нечто совсем неожиданное. Как-то приехали мы с очередных гастролей. Я все убрала, сложила – порядок. Утром прихожу – на столе утки. Это куклы такие. Где она их за ночь могла взять? Привели в порядок, отшили им новую одежду. Готовим новый спектакль. Или вон, смотрите, Карлсончик висит. Откуда думаете? С помойки. Помыли, причесали, носки ему новые связали под цвет пропеллера и висит теперь – глаз радует. Я тут возраст потеряла, знаете, как с детьми интересно работать? У них нет шаблонов, мыслят они как-то…. нестандартно. Можно сказать, что они нас учат.

Ирина Викторовна строчит на машинке, а сама иногда на листочек поглядывает. Висит у нее над столом. Все идеи режиссера у нее записаны. Да и сама она всегда активно принимает участие в разработке реквизита и планах.

– Что мне нравится у Дианы Юрьевны, – продолжает Ирина Викторовна, – она всегда стремится к исторической правде в костюмах. Если это литературная композиция на тему войны, то артисты выходят так, как ходили люди в то время. Если это коллекция XII века, то невозможно выпустить на сцену девушку с распущенными волосами. Так не могло быть в то время. Даже германские войска у нас выходили в настоящей немецкой форме. Вы бы видели реакцию зрителей – дети рвались на сцену «побить» фашиста. Мы вызвали агрессию, но на сцене была правда. Мы полностью воссоздали время.

Эпоха чтения

Профессора Акимова боялись все студенты. Или почти все. Он был заведующим кафедрой литературы в Ленинградском институте культуры. Однажды в его кабинет вошла робкая девушка с большими глазами и честно заявила, что список литературы, который им было предложено прочитать за первое полугодие, не успеть прочитать за всю жизнь. Это была студентка первого курса факультета режиссуры Дина Бабаева, которую сегодня мы знаем как Диану Юрьевну Могильниченко. Приехавшая в Санкт-Петербург с Чукотки, она жаждала новых знаний и стала читать одну толстую книгу за два дня, потом приходила к Акимову, чтобы поговорить о прочитанном. На такое индивидуальное обучение профессор согласился не сразу. Только тогда, когда увидел, что смелый поступок Дины продиктован честностью и желанием пропустить всю литературу через себя. Проанализировать и взять на вооружение. Ведь она собиралась стать режиссером.

Достижение человеческой мысли

Отбирая фотографии для материала, я увидела детей примерно из пятого класса в масках и на котурнах. Подписана она была «Аристофан. Всадники». Бегу к режиссеру.

– Диана Юрьевна, вы с пятиклассниками ставили Аристофана?

– Да. А что?

– Но… это толстая книга, страниц на шестьсот… как они восприняли ее?

– Они как раз проходили Древнюю Грецию в школе. И, кстати, благодаря тому, что мы глубоко погрузились в тему, многие дети умудрились блеснуть на уроках. Мы учились ходить на котурнах, сами делали маски. Рассуждали о том, как люди жили в то время, об отношении людей к правителю. Это все актуально и сегодня и будет актуально завтра. Дети очень умны, когда с ними разговариваешь честно.

После этого мне хотелось написать, что воспитанники Дианы Юрьевны еще и изучают литературу от времен Древней Греции до современных авторов. Как это интересно – не просто прочитать книгу, но еще и побывать на месте какого-нибудь героя. Но и тут она меня остановила.

– Подождите. Почему от Древней Греции? – спрашивает Диана Юрьевна. – А как же доисторические пляски у костра? Мы начинаем с первобытного театра. Греция – это уже рассвет, а книги – достижение человеческой мысли. Но начинался театр гораздо раньше. Когда мужчины возвращались с охоты, им надо было показать, как эта охота происходила. Как они добыли то самое животное, которое сейчас жарится на костре. И это был еще тот театр.

Перед юбилейным концертом репетиции в театральной студии проходят ежедневно. Дети, словно чувствуя ответственность, которая на них возлагается, выкладываются изо всех сил. Уже в ближайшее воскресенье, 15 декабря, во Всеволожском Доме культуры, скорее всего, не будет ни одного свободного места в зале.

Ирина ШЕСТЕРИКОВА

Фото Антона КРУПНОВА