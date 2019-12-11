До 1 февраля жителям частного сектора отменена плата за вывоз мусора

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко распорядился остановить до 1 февраля начисление платы за вывоз мусора для частного сектора по всему региону.

Соответствующее решение он принял в связи с тем, что региональный оператор – АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области» – неправомерно выставил счета за вывоз мусора жителям частного сектора.

К 1 февраля региональный оператор совместно с муниципальными властями должен составить актуальный реестр контейнерных площадок и домовладений. В населенных пунктах, где контейнерная площадка не оборудована, плата за вывоз мусора начисляться не будет. Квитанции, выставленные ранее, не подлежат оплате.

– Пока региональный оператор за цифрами не видит людей. Вынужден вмешаться, – отметил Александр Дрозденко на своей странице в «Инстаграме».