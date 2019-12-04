Что даст Всеволожску статус столицы

Нужно тщательно поработать над созданием архитектурной концепции Всеволожска и объединить все в единую композицию. Об этом сегодня на ежегодной пресс-конференции заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Отвечая на вопрос главного редактора газеты «Всеволожские вести» Веры Тумановой, глава 47-го региона рассказал об уже сложившейся пятнадцатилетней традиции материально поддерживать и благоустраивать каждый год новую столицу Ленинградской области

Напомним, что в следующем году столицей Ленинградской области станет Всеволожск. Соответственно вложения в экономику города будут ощутимыми. Так столица этого года – Бокситогорск – получила около одного миллиарда рублей.

– Разные районы 47-го региона, толкаясь локтями, пытаются получить звание столицы, – отметил губернатор. – Обычно в таких городах за счет областного финансирования благоустраиваются территории, строятся дороги, проводится капитальный ремонт жилого фонда, вводятся новые парки и скверы. Что касается Всеволожска, то, на мой взгляд, к его облику ранее творчески не подошел ни один из архитекторов – соединили поселки, а центра не придумали. Так что планов на обустройство много. Среди первоочередных задач строительство парков, пешеходных зон, спортивных сооружений, дорог. Мы очень хотели открыть ко Дню Ленинградской области виадук, однако не успеем, слишком сложное инженерное сооружение. Но главное – строительство началось.

По мнению Александра Дрозденко, среди хороших проектов предложение построить парк на пустыре недалеко от Румболовской горы. Пока эта идея находится в стадии обсуждения.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива