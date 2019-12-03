Юные пианисты Детской школы искусств отличились на международном конкурсе

В Санкт-Петербургском музыкальном училище им. Н. А. Римского-Корсакова 1 декабря состоялся VI Международный конкурс фортепианного мастерства имени Игоря Урьяша.



Около 400 солистов и ансамблей из России, Беларуси, Латвии, Эстонии, Польши и Франции принимали участие в конкурсе. В жюри работали ведущие пианисты и преподаватели высших и средних учебных заведений Санкт-Петербурга.

На конкурсе выступили юные пианисты класса преподавателя Ирины Анатольевны Обежисвет ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска. Диана Логинова и Ксения Остапчук завоевали звание лауреата I степени, Доминик Сальный – лауреата II степени. Победители были награждены кубками и памятными подарками.