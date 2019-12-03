Во Всеволожске отметили День инвалидов

Концерт «Возьмемся за руки, друзья», приуроченный к Международному дню инвалидов, прошел сегодня, 3 декабря, в КДЦ «Южный». Здесь собрались люди с непростой судьбой. Поддержать их и высказать свои теплые пожелания пришли почетные гости.

Глава МО «Город Всеволожск» Станислав Богдевич и заместитель председателя районного совета депутатов Ольга Ковальчук пожелали всем собравшимся долгих лет жизни, проведенных в кругу родных и близких людей, семейного тепла и благополучия.

– «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке» – так звучит строчка из стихотворения Булата Окуджавы. И это девиз всех тех, кто хочет жить и радоваться жизни, – сказала Ольга Владимировна.

Слова поддержки прозвучали и от председателя Всеволожской районной организации ЛОО ООО «Всероссийского общества инвалидов» Любови Кордюковой.

– Сердечно поздравляю всех и желаю крепкого здоровья и неувядающего оптимизма. Вы доказали и продолжаете доказывать, что в вас ключом бьет жизненная энергия. Это в очередной раз подтвердили созданные вашими руками работы, которые выставлены сегодня в фойе. Доказывают этот факт и ваша самодеятельность, и участие в конкурсе «Ветеранское подворье». Как много в зале творческих, инициативных, талантливых людей! – отметила Любовь Марковна.

За активную жизненную позицию, добросовестный труд по развитию общественного движения людей с ограниченными возможностями Благодарностью Главы администрации были награждены особенно отличившиеся.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА