Директор Института физиологии им. Павлова избрана академиком Российской академии наук

Директор Института физиологии им. И.П. Павлова РАН Людмила Павловна Филаретова избрана академиком Российской академии наук по специальности «физиология» при конкурсе семь кандидатов на данную вакансию.

Всего на 76 вакансий академиков выбран 71 человек, на 171 место члена-корреспондента – 158 ученых. В среднем на одно место академика претендовало 4,3 кандидата. На сегодняшний день в РАН – 898 академиков, из которых только 47 женщин. Среди 71 избранного на этих выборах академика – всего четыре женщины.

Людмила Павловна начала работать в Институте физиологии имени И.П. Павлова РАН в 1979 году, сразу после окончания Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова по специальности «физиология человека и животных». Здесь она подготовила и защитила кандидатскую (1984 г.) и докторскую (1996 г.) диссертации. В 2011 году Людмила Павловна была избрана членом-корреспондентом РАН. В 2015 году Людмила Павловна была избрана директором Институт физиологии им. И.П. Павлова. Она стала первой женщиной в истории института, занявшей этот пост.