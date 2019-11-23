О «мусорной» реформе простым языком

Перемены тревожат человека, потому что поначалу кажутся ненужными, опасными. Особенно если речь идет о коренной перестройке сложившейся системы. Но если начинается реформа, значит, иначе жить уже просто нельзя.

Оглянитесь вокруг – какое количество мусора разбросано по обочинам дорог, по лесам Ленинградской области! Разве этого мусора становится меньше? Поэтому главная задача – вывести обращение с отходами из «теневого» сектора и обеспечить доставку всего объема мусора на специализированные полигоны, где его будут сортировать и, что возможно, направлять на переработку.

Важно понять, что эта реформа – и для всех вместе, и для каждого в отдельности.

Простые жители области должны аккуратно собирать и выносить мусор только на специально подготовленные площадки; муниципальные чиновники обязаны построить эти специальные площадки и обеспечить условия для складирования и для вывоза мусора; компании-перевозчики, исполняя договоры, обязаны забирать мусор со специальных площадок и перевозить его в сортировочные центры и на полигоны; региональные чиновники на основе федерального законодательства должны разработать правила, регламенты, схемы для работы всех звеньев этой цепи, а также утвердить порядок расчёта тарифа за услугу. И все участники этого процесса обязаны добиваться от остальных точного выполнения своих обязанностей.

С 1 ноября за организацию сбора, транспортировку, обработку и утилизацию бытового мусора отвечает одно юридическое лицо – региональный оператор, а сама услуга становится коммунальной. Организация мест накопления и вывоза других отходов (батареек, ламп, автомобильных шин, отработанных масел и прочих) возлагается на муниципалитеты. В районной администрации можно узнать адреса точек приема таких отходов.

В задачу регионального оператора входит обеспечение всего цикла обращения с твердыми коммунальными отходами, то есть теми, которые образуются в пределах жилых помещений, в том числе и крупногабаритный мусор – старый диван, сломанный холодильник и т.п. Чтобы ни один килограмм не был «случайно» забыт в лесу или на поле, на все мусоровозы установлены датчики спутниковой навигации, а маршруты их движения строго контролируются. Полигоны оборудованы пунктами весового контроля, чтобы точно фиксировать, сколько отходов поступило на объект. Ведётся проектирование и строительство новых мусорообрабатывающих комплексов.

«Важно понимать, что определяющим для действий регионального оператора является местонахождение отходов: накопление должно осуществляется в контейнеры, а крупногабаритный мусор размещаться на специально созданных площадках. Организовать площадки – задача для местных администраций. Со своей стороны, регион предлагает финансовую помощь», – рассказал начальник Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николай Борисов.

Сегодня в поселениях Ленинградской области размещено 5,5 тыс. контейнерных площадок. Этого недостаточно, поэтому из областного бюджета выделено 174,5 млн рублей для строительства в этом году дополнительно 905 контейнерных площадок. А всего до конца 2021 года в регионе планируется построить 2 900 контейнерных площадок.

«Процесс перехода на новые правила всегда непрост, и нестыковки случаются. И хотя в целом по нашим оценкам регион «зашел» в реформу спокойно, мы увидели, что в муниципалитетах нет четкого понимания о разграничении сфер ответственности за уборку отходов разных видов. Например, вывоз и утилизация порубочных остатков, листвы, автомобильных покрышек и прочих отнесены к полномочиям муниципалитетов. Мы уже подготовили соответствующие методические рекомендации, и видим своей основной задачей налаживание эффективного взаимодействия между органами местного самоуправления и региональным оператором на территориях», – комментирует Николай Борисов.

Если видите, что нарушается график вывоза отходов или бытовой мусор вывозят не полностью, звоните на горячую линию регионального оператора – 8 (812) 454-18-18, а предложения и пожелания направляйте на адрес электронной почты – info@uklo.ru

Дмитрий НОСОВ

Фото Антона ЛЯПИНА из архива