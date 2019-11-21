Полигон преткновения

В Ленинградской области стартовала мусорная реформа. Это важное нововведение должно избавить жителей региона от незаконных свалок и изменить ситуацию с вывозом ТКО. Однако, как показал недавний выезд чиновников и представителей единого регионального оператора, проблема с уборкой и несанкционированными полигонами не теряет своей актуальности.

Видеокамерой по нарушителям

Последние события в мусорной политике развели население по разные стороны. Одни довольны нововведением, других новые методы не устраивают. Каждая из противоборствующих сторон приводит свои аргументы. Те, кто за, говорят, что ситуация с вывозом мусора изменилась в лучшую сторону. Их оппоненты фотографируют жуткие помойки, к которым невозможно подойти из-за грязи вокруг, и просят вернуть полномочия бывшим операторам. Ещё более парадоксальный факт – то, что региональный оператор отвечает только за ТКО и крупногабаритные отходы. А вот за «гималаи» из строительного мусора, шин, веток, старой мебели, оказывается, несут ответственность местные администрации.

– Алло, редакция! – раздается в телефонной трубке женский голос. – Меня зовут Мария. Живу на Ленинградской, 36. В ноябре нынешнего года стартовала мусорная реформа. После того как у нас во дворе установили «современные» контейнерные площадки, вынести мусор невозможно. Теперь возле баков постоянно копошатся жирные крысы, которые нагло бегают среди помойных мешков. Раньше такого не было. Не говорю уже о горе строительных материалов, шин и другого мусора. Помогите, пожалуйста, прекратить это безобразие!

– Все вопросы к коммунальщикам, – ответил на вопрос корреспондента «Всеволожских вестей» заместитель председателя комитета по госэконадзору Ленинградской области Алексей Рылеев в ходе пресс-тура, посвященного борьбе с несанкционированными свалками. – Они помогут разрулить эту ситуацию. Миссия нашего комитета – ликвидировать незаконные свалки. Кстати, Всеволожский район – лидер по их количеству. Только с начала года на данной территории были зафиксированы 303 незаконные свалки.

– Обнаружив незаконную свалку, мы информируем о ней владельца земельного участка, – рассказывает генеральный директор Управляющей компании по обращению с отходами Николай Хасиев. – За 30 дней он должен ликвидировать ее. В противном случае регоператор сам вывозит мусор и взыскивает денежные средства через суд.

– Вопрос несанкционированных свалок во Всеволожском районе стоит достаточно остро, – отмечает глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – В данный момент в Ленинградской области реализуется мусорная реформа. Подводить ее итоги пока рано. Есть как нарекания, так и положительные отзывы. Но, как говорят, любая реформа внедряется с проблемами. Думаю, что для того, чтобы вывоз мусора осуществлялся цивилизованно, необходимо установить видеокамеры. Это позволит наказывать нарушителей.

В ходе пресс-тура во Всеволожском районе была задержана фура со строительными материалами. Ее владельцы пытались закатать мусор на огромном земельном участке недалеко от Приозерского шоссе. Но не тут-то было! Правоохранительные органы с госэкоинспекторами задержали нарушителей.

– Теперь им грозят штрафы, – говорит Алексей Рылеев. – Сумма взысканий с физических лиц за незаконный вывоз мусора на сегодняшний день составляет 2 тысячи рублей, а вот с юридических 200 тысяч. Сейчас обсуждается вопрос увеличения стоимости штрафа с физлиц. Безусловно, сумма, которую они платят, ничтожно мала. Ее нужно пересмотреть.

Мусорная энергия

При этом чиновники, эксперты, общественники отмечают, что даже при нынешней реформе без раздельного сбора мусора и дальнейшей утилизации можно зайти в тупик. Необходимо строить предприятия и привлечь профессиональных игроков к переработке мусора. Тем паче что объемы ТКО в России растут. Доказано: каждый житель РФ за год «производит» полтонны мусора. В статистических отчетах вышла интересная цифра. Оказывается, количество твердых бытовых отходов в России ежегодно увеличивается на семь миллиардов тонн. Только в Ленинградской области образуется более 2 млн кубометров мусора. В Санкт-Петербурге это количество составляет 5,5 – 6 млн кубометров в год.

В Ленинградской области можно активно использовать возобновляемые источники энергии – переработку мусора, ветер, биогаз, не раз в своих выступлениях подчеркивали чиновники разных рангов и мастей. Это же золотая жила! Тем более что зачастую такие проекты не требуют затрат, соизмеримых, скажем, с возведением гидроэлектростанций. И даже могут осуществляться с использованием подручных средств. Возможности здесь огромные, но, к сожалению, в общем топливно-энергетическом балансе страны использование таких источников невелико. А вот, к примеру, в Европе при сжигании 1 тонны мусора в час получают 2 МВт тепловой энергии и 0,7 МВт электрической энергии.

Там стараются пустить в дело все мало-мальски ценное. Вначале спрессованный мусор проходит проверку на радиоактивность, после загружается на конвейерную ленту и разбирается вручную. Совсем мелкий мусор сразу отправляется на захоронение. Каждый работник завода отбирает какой-то один вид ТКО среди всей изобильной реки мусора, текущей по ленте весь рабочий день: пластмассу, пакеты, бутылки, стекло, бумагу и т.д. Все отобранное сбрасывается в специальные контейнеры под лентой. Может, к примеру, набраться целый «КамАЗ» пластиковых бутылок. Отобранный мусор прессуют в брикеты. При этом самым ценным вторсырьем является алюминий, то есть простые алюминиевые банки из-под газировки или пива.

В последнее время в регионе активно обсуждаются спасительные современные технологии сортировки, переработки и утилизации отходов, которые продвигают как отечественные, так и зарубежные разработчики. Однако чаще всего их предложения остаются лишь смелыми фантазиями, потому что не встраиваются в реалии российского мусорного рынка. Чтобы кардинально изменить ситуацию, сформировать новый технологический контур отрасли и современную инфраструктуру, требуется принять целый комплекс мер, направленных на расширение возможностей вторичной переработки отходов.

Из навоза вырастет роза

Тем временем все чаще звучат мнения ещё об одной не менее инновационной технологии для получения света и тепла – биогазе. Оказывается, найти в навозной куче крупинку золота – не такая уж гиблая затея. Есть в этом рациональное зерно. Пусть оно и с горошек, зато польза какая! Куда ни кинь взор, везде – навоз. Его в каждом сельском дворе – как грязи, бери не хочу. Европа, раньше развившая индустриальное животноводство, использует для утилизации навоза биогазовые установки десятками тысяч – вырабатывает на них электроэнергию, тепло, удобрения. Подогревают интерес наших аграриев к биогазовым проектам и высокие тарифы на энергоносители. И хотя по крайней мере 50 лет нефть, уголь и газ являются самыми потребляемыми видами топлива, эпоха альтернативных источников, которые составят экономическую конкуренцию на рынке, неминуемо приближается.

Во всем мире давно уже научились получать из простого навоза драгоценный биогаз, который эффективно применяют для бытовых нужд, обогрева домов и приготовления пищи. И, что удивительно, в Китае извлекать из навоза биогаз научились еще в средневековье, все новое – это хорошо забытое старое, надо только им не пренебрегать.

Наши кулибины в этом вопросе могут также оказаться впереди если не планеты всей, то региона уж точно. Основной элемент биогазовой установки – метантенк, или попросту бочка, куда закладывается сырье – навоз крупного рогатого скота, свиней, птичий помет, растительные и пищевые отходы, силос, прогнившее зерно и прочий биомусор.

Ещё эта установка – самая активная система биологической очистки. Она выполняет функцию утилизации, переработки и очень быстро самоокупается. В отличие от других систем эта не потребляет энергию, а производит ее. Биогаз состоит примерно на 85 процентов из метана (CH4), а также из углекислого газа (CO2) и азота, вырабатывается в процессе брожения биоотходов. Потом он закачивается в газгольдер – емкость для хранения газа – и через редуктор подается в конфорку. Вот такая газовая независимость… На семью из трех-четырех человек, живущую в доме площадью около 100 квадратных метров, нужен десятикубовый метантенк, который в сутки будет производить 20–25 кубов газа. Этого количества вполне хватит, чтобы отапливать все помещения и готовить пищу.

– Биогазовые установки – лучшее решение проблем автономного газоснабжения и газификации отдаленных районов. Они окупают себя уже через год-два, – говорят эксперты. – Задуматься об утилизации отходов вынуждает наращивание с 2006 года мощностей промышленных животноводческих комплексов – молочных ферм, птицефабрик и свинокомплексов.

Вот так эффективно можно использовать собственное сырье, даже если от него дурно пахнет. Ведь как говорят: деньги вообще не пахнут, в нашем случае – особенно.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы администрации ВМР