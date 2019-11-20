Начинающим предпринимателям Всеволожского района предлагают субсидию до 700 тысяч рублей

Стартовый капитал в размере до 700 тысяч рублей могут получить предприниматели Всеволожского района. Всего на субсидирование стартапов из областного и районного бюджетов в нынешнем году выделено 3 млн 336 тыс. руб.

Об этом рассказали участникам Совета по улучшению инвестиционного климата и заседания Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства при администрации района. Повестка форума, в котором приняли участие около полусотни предпринимателей, была насыщенной.

– Во Всеволожском районе для поддержки предпринимательства будет построен бизнес-инкубатор, – поделился радостной новостью глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Объём инвестиций в проект предположительно составит около 400 млн руб. Финансироваться строительство будет как за счет областных, так и районных средств. В бизнес-инкубаторе появятся производственная, складская и офисная площадки.

Андрей Александрович также отметил, что культура выплаты налогов, к сожалению, хромает, а ведь именно благодаря фискальным поступлениям пополняется бюджет, государство выполняет свои обязательства по строительству социальных объектов, оказывает помощь пенсионерам, социально нуждающимся категориям.

– Мы нацелены на сотрудничество с предпринимателями и готовы поддержать малый и средний бизнес, — подчеркнул глава администрации. – Крупный бизнес пробьётся сам, а вот средний класс нуждается в помощи.

– В нынешнем году финансовую помощь в размере 700 тысяч рублей получили шесть начинающих стартапов, – рассказала начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации Екатерина Ковторова. – В 2020 году планируется увеличить число получателей гранта, так как сумма на реализацию проекта увеличилась до 4,2 млн руб. Для того чтобы стать участником проекта, претендентам необходимо пройти бесплатное обучение в Фонде поддержки предпринимательства Всеволожского района и предоставить необходимые по перечню документы.

Как отметила Екатерина Ковторова, в этом году сумма субсидий увеличилась на 200 тысяч рублей, также расширен перечень деятельности предпринимателей, которые могут принять участие в конкурсе на соискание средств.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы администрации ВМР