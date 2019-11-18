Анна Салакина и ее 250 «кидсиков»!

Малый и средний бизнес за последние годы уверенно набирает обороты при активной и возрастающей поддержке государства. По информации комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, только в этом году на поддержку малого бизнеса и индивидуального предпринимательства дополнительно выделено 114 миллионов рублей из федерального бюджета. Это в три раза больше, чем в прошлом году.

К примеру, предприниматели, действующие в сфере дошкольного образования и ухода за детьми, могут получить бесплатные консультации по вопросам ведения бизнеса, участвовать во всех мероприятиях по продвижению товаров и услуг, представить свою продукцию на региональных и всероссийских ярмарках, конкурсах и выставках. Могут они рассчитывать и на возмещение части затрат для обеспечения деятельности предприятия ещё на стадии «стартапа».

Есть хорошая идея и желание создать нечто новое и интересное, но маловато материальных возможностей – потрудись над бизнес-планом, составь грамотную заявку и прими участие в конкурсе новых проектов. И если проект того заслуживает, всегда есть шанс, что Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области, его поддержит, как говорится, «рублем». И немалым. До 700 тысяч рублей выделяется бизнесменам, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства. Можно рассчитывать и на субсидию комитета общего и профессионального образования, если вы запланировали деятельность в сфере дошкольного образования. В общем, возможности начать свой бизнес есть, и этими возможностями грамотно воспользовалась героиня нашего рассказа.

Всё лучшее – детям!

ИП «Салакина А.В.» официально зарегистрировано только в этом году, но на самом деле название, придуманное Анной Салакиной много лет назад этому шумному, веселому и очень творческому сообществу детей и взрослых, давно стало брендом. Super Kids – не только пропуск в мир большого спорта, но и символ здорового и запоминающегося детства. Мир детства, придуманный и сотворенный Анной Салакиной для своих «суперкидсиков», как иногда в шутку называют ее развивающий детский центр «Super Kids» друзья и знакомые, дает возможности личностного развития и реализации творческого потенциала ребенка. И каждый, как сказано в программе Центра, «находит то, что ищет: индивидуальный подход к ребенку и общение со сверстниками». Потому что здесь можно заняться изучением английского языка и ментальной арифметикой практически с младенческого возраста. А еще изостудия и обучение каллиграфии, студия йоги и карате, акробатическая гимнастика и просто хореография. Конечно, подготовка к школе: «пиши-читайка» и развивающие занятия для детей с двух лет, и еще многое-многое другое, о чем мы постараемся рассказать и куда успеем заглянуть вместе с Анной Викторовной.

– А начиналось всё до банальности просто, – рассказывает Анна. – Рождение второго ребенка. Долгожданного и любимого. Второй доченьки. И хотя у меня очень успешный и главное – понимающий муж, работающий в IT-сфере, денег стало категорически не хватать. Тогда я, с детства любившая и хорошо знавшая английский язык, предложила свои услуги сначала знакомым: «Мой английский для ваших детей»! И очень быстро стала буквально «обрастать» новыми детьми.

Вы представляете, что такое пятеро ребят в обычной квартире, где своих двое детей, причем одна совсем крошка. Когда я начала свой практикум с детьми, старшей, Элине не было и пяти, а Ирине три-четыре месяца. Пришлось думать о какой-то площади и структуре, которая могла бы поддержать меня в моем начинании. Так судьба свела меня с Юлией Яковлевой, и практически мы с ней вместе с первого дня создавали наш мир супер-детства для самых обыкновенных детей. То есть всё самое лучшее, всё, что «супер», – для наших детей.

Так успешная в карьере государственная служащая Анна Викторовна Салакина, с красным дипломом окончившая Академию Государственной службы при Президенте РФ, круто поменяла свою судьбу. Её очень хотело видеть на работе непосредственное начальство комитета по управлению государственным имуществом Санкт-Петербурга, но… вы помните, какое было несколько лет назад во Всеволожске положение с местами в детские сады? Устроить младшую в детский сад во Всеволожске не было никакой возможности, в Санкт-Петербург возить маленького ребенка супруги Салакины категорически не хотели, и Анна выбрала семью. «Семья – главный приоритет моей жизни, – так считает она и так живет. Для нее лозунг советских лет: «Все лучшее – детям», наполнен конкретным содержанием и реальными действиями.

«Обыкновенные супер­дети»

Забегая вперед, должна сказать, что совместный с Юлией развивающий центр просуществовал семь лет, и добился хороших результатов. Целый стенд кубков и наград, дипломов и почетных грамот за участие в региональных, областных и всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике. Но, как говорится, «большому кораблю – большое плавание», и два года назад Юлия Яковлева уехала в Америку и там открыла свою школу художественной гимнастики. Говорят, что дела ее идут успешно. Так Анна Салакина осталась – нет, не в одиночестве и не у разбитого корыта. Для нее было совершенно очевидно, что начатого дела она не бросит, а просто ее клуб для обыкновенных супер­детей открывает новую страницу в своей жизни. Не менее яркую и интересную, чем раньше. А может быть, даже и более интересную, потому что «планов громадье» требовало реализации, и самое главное: почти все удалось претворить в жизнь. В том числе благодаря поддержке мужа, Сергея Леонидовича, заинтересованных в продолжении работы Центра родителей и просто друзей, понимающих, что такое благое дело бросать нельзя.

– Если идти точно от названия, то у меня все-таки нет сверхзадачи вырастить из наших детей суперменов, – говорит Анна Викторовна, – просто хочется и в самом деле дать им все самое лучшее. Как говорится в наших уставных целях и задачах – воспитать всесторонне развитую личность. А так, поверьте мне, все дети талантливы. Надо просто найти нужную «кнопку» в ребенке, и именно в этом я вижу свое предназначение. Мы в какой-то степени – та первая ступень для ребенка, на которую он может опереться в будущем. Выбрать судьбу, построить жизнь. Все закладывается, как известно, в детстве. Поэтому я ищу и нахожу самых лучших специалистов, которые способны разглядеть в ребенке самое главное, открыть его талант, и у нас, как правило, это получается.

Как нахожу, чем заманиваю? Не знаю… Ну, к примеру, однажды пришла в гости, увидела картину на стене. Кажется, акварель… Работа девочки, хозяйки дома. Восхитилась: «Какая ты талантливая!» В ответ она мне с восторгом стала рассказывать, какой талантливый у них преподаватель, какой замечательный человек и педагог, как она рассказывает и учит! И я поняла, что сделаю всё, чтобы этот человек вел у нас студию изобразительного искусства.

Так в Центре появилась Наталья Михайловна Шумилова. Выпускница художественного училища имени Веры Мухиной (сейчас Академия имени Штиглица). Преподает не только собственно ИЗО, но ещё и лепку, и каллиграфию. Ее однофамилица и почти полная тезка – Лилия Михайловна Шумилова – хореограф, педагог высшей категории. Выпускница Академии Русского балета имени Вагановой. Во всей России немного найдется специалистов такой квалификации и опыта работы с детьми.

– Они приходят к нам, наши детки, – продолжает свой рассказ Анна Салакина, – такие смешные «колобки», такие «Винни-Пухи», и буквально на наших глазах превращаются в маленьких лебедей. Это не только колоссальный труд, еще требуется огромный запас любви и терпения, который есть у всех наших педагогов. Например, Ольга Андреевна Батенева, кандидат в мастера спорта по акробатике и художественной гимнастике, – она ездит в наш Центр, в нашу Бернгардовку, из города Кировска. Её конек – акробатический танец, она специализируется в этом виде, который входит в особую федерацию, и её воспитанницы – наши ученицы – участвуют во всех фестивалях, соревнованиях, в том числе и во всероссийских.

Гимнастика, несомненно, самое сильное наше направление. Без ложной скромности – только в нашем клубе дети дошли до такого уровня, что на областных соревнованиях защищают честь Всеволожского района. До недавнего времени они представляли наш клуб «Super Kids», а сейчас старших гимнасток зачислили в Школу олимпийского резерва, которая открылась во Всеволожске, и туда же пригласили работать нашего тренера Ульяну Олеговну Морозову. Молодой и очень талантливый тренер по гимнастике Мария Астапченя буквально «горит» на работе. И мы гордимся своими «звездочками»: Серафима Бабилюк впервые за всю историю Всеволожска была на областных соревнованиях на пьедестале почета. Первое и третье места. Анна Соловейкина, Эвелина Гинжул, Катя Гилева, моя Ирина Салакина – это все наши юные надежды. Как сказал один умный человек, «наши дети – лучшие инвестиции в будущее». Надо в них вкладывать, и тогда будет отдача, и государство будет успешно развиваться.

«Гореть, но не сгорать»!

Конечно, надо бы назвать всех взрослых, кто с такой колоссальной отдачей работает с этим прекрасным видом «инвестиций». Проще говоря, воспитывает новое поколение не «суперменов», а замечательных детей, гармонично развитых и талантливых. И становится понятно, почему мальчишки бегом бегут на занятия к тренеру по каратэ, обладателю черного пояса Дмитрию Медко, а девочки с восторгом смотрят на Лилию Михайловну Шумилову, ловят любое ее движение и готовы стоять у балетного станка часами. Кстати, именно благодаря субсидии в Центре появилось новое оборудование для занятий хореографией и новый, прекрасно оборудованный зал для занятий карате. Из 850 тысяч рублей, вложенных в развитие Центра супругами Салакиными, 600 тысяч вернулось к ним в качестве безвозмездной помощи на стартапе.

Что ещё? А еще здесь целый спектр занятий для взрослых. Как правило, родители приводят на занятия детей сами, иногда, правда, это бабушки. Многие не хотят бесцельно просиживать эти часы на скамейке «запасных», и Анна Викторовна придумала и создала для них нечто необычное. Ну, фитнес, это уже как-то привычно, верно? А новые вид танца «зумба» или миофасциальный релиз не хотите попробовать? Йога тоже более или менее понятно, а вот «Аэройога», то есть йога в гамаках – очень интересное и полезное для физического и нравственного здоровья занятие.

Впрочем, не хватит нам времени и пространства, чтобы рассказать обо всех предложениях и «фишках», которыми наполнено яркое и многомерное пространство этого дома, который живет на втором этаже самого обыкновенного типового здания магазина «Пятерочка». Но не могу отказать в удовольствии и напоследок ещё чуть-чуть процитировать идейного вдохновителя и создателя дома, где и дети, и взрослые открываются со своей самой лучшей стороны. Анна Салакина убеждена:

– Все люди рождены для счастья. И прежде всего счастливым должно быть детство. И весь мой секрет, наверное, в том, что здесь, в этом центре-клубе, занимаются мои дети, мои девочки. В первую очередь я создаю клуб для своих детей. Но так получается, что когда дети приходят в наш клуб, они тоже становятся моими детьми. И вот для своих родных, для своих детей я стараюсь дать всё самое лучшее, я просто по-хорошему «схожу с ума», чтобы сделать всё «супер», на самом высшем уровне, – я живу этим клубом, я живу этими детьми. А когда есть реальный результат, – я просто счастлива и счастливы мои дети, их родители, вся наша огромная семья. Я понимаю, что делаю благое дело. И тогда можно дальше гореть и не сгорать на этом деле, а зажигать других. Вот так и живем. Горим, но не сгораем.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА