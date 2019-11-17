Портал Госуслуг разрешает

Строительство дома – процесс непростой – это понятно каждому. Помимо строительных работ, нужно грамотно и своевременно оформить все документы: и проект дома, и план участка, и технические условия на подключение к воде/электричеству/газу. Также нужно получить разрешение на строительство, а затем и на ввод дома в эксплуатацию.

«Разрешение на строительство даёт законное право на возведение жилого дома на конкретном участке. В будущем собственник такого дома не столкнётся со штрафами за незаконное строительство и с земельными спорами с соседями, – комментирует Руслан Юсупов, президент Союза строительных организаций Ленинградской области. – Без разрешения на ввод в эксплуатацию построенный дом не получится ни продать, ни подарить, ни оставить в наследство. Разрешение на ввод в эксплуатацию даёт право поставить дом на кадастровый учёт и подключить к коммунальным сетям.»

Благодаря порталу государственных услуг Ленинградской области gu.lenobl.ru оформить заявку на получение таких разрешений можно не выходя из дома. Это быстро, просто и абсолютно бесплатно!

«Получить разрешение на строительство теперь можно в электронном виде всего за 10 дней. Удобство получения этой услуги только в этом году уже оценили сотни жителей Ленобласти», – уточнили в комитете цифрового развития Ленинградской области.

Если на вашем компьютере установлены и настроены средства электронной подписи, то услуга получения разрешения будет оказана полностью в электронном виде. Тем, у кого пока нет электронной подписи, нужно будет прийти за разрешением лично в орган власти и предъявить оригиналы документов, которые были приложены к заявлению на портале.

Будьте внимательны при оформлении заявления, проверяйте корректность документов, которые вы загружаете. Ведь причинами отказа в выдаче разрешения на строительство могут быть либо представление неполного пакета документов, либо несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка.

Алгоритм очень простой: заходите на портал gu.lenobl.ru, в перечне услуг выбираете «Имущественные отношения» и затем нужную услугу – например «Выдача разрешений на строительство». Дальше пошагово заполняете необходимые поля заявления и загружаете соответствующие документы. О результате вас уведомят по электронной почте. А там и до новоселья недалеко!

Помните, что воспользоваться преимуществами портала госуслуг могут граждане, зарегистрированные в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Регистрация в ЕСИА осуществляется в любом отделении МФЦ Ленинградской области.

Дмитрий НОСОВ