Посейдим, поохаем

Поводом для написания этой статьи послужила встреча с кандидатом технических наук, действительным членом Русского Географического общества Василием Васильевичем Волковым. Речь шла о таинственных мегалитах русского севера, точнее – о сейдах.

И волшебство, и вдохновенье

Мегалиты – это рукотворные сооружения, сложенные из больших камней. В последние 20 лет в мировом сообществе к ним вспыхнул огромный интерес. Даже была составлена классификация мегалитов. Её возглавляют всем известные пирамиды. Далее идут дольмены (маленькие каменные домики), менгиры – огромные вертикально поставленные камни, гурии – пирамидки небольшого размера, кромлехи – лабиринты из вертикально поставленных больших камней, каменные шары, камни-следовики, древние каменные кресла, лабиринты и так далее. Здесь мы остановимся только на сейдах.

О существовании сакральных сейдов было известно очень давно. Они описаны ещё в «Старшей Эдде» (сборник древнеисландских песен о богах и героях), где слово «сейд» обозначает «божество». Есть упоминания о сейдах в скандинавских сагах. В скандинавских языках (по-фински «seita») это слово обозначает «силок» или «ловушка». Некоторые исследователи производят отсюда русское слово «сеть».

Мегалит называется «сейдом» только тогда, когда он стоит на подставке. Чаще всего это огромная глыба на 3 или 4 маленьких камешках. При этом сама глыба не имеет следов обработки человеком. А стоит она в немыслимом, очень неустойчивом положении, с нарушением всех законов гравитации. Иногда – под наклоном 44 градуса на склоне горы, или – на одном маленьком камешке на краю обрыва. И так многие тысячи лет. Впервые учёные-этнографы обратили внимание на это явление 100 лет назад. Например, в России известны работы советского учёного Владимира Владимировича Чарнолуского (1894–1969). Он был исследователем жизни и культуры саамов, издал книги «Саамские сказки», «Легенда об олене-человеке». Одна из его книг о русском севере так и называется «В краю летучего камня». Названа так потому, что саамы считают, что сейды по ночам летают. Также про сейды в 1927 году писал исследователь культуры саамов Василий Кондратьевич Алымов. Но, несмотря на то, что в 70-е годы XX века советская наука возвращалась к этой теме, наши сейды до сих пор считаются неисследованным артефактом.

А там, где появляется пустота, её обязательно чем-нибудь заполняют. И в начале XXI века к сейдам вспыхнул огромный интерес у любителей альтернативной истории. В настоящие момент этим стали заниматься исследователи из народа. В их задачи входит: отметить места расположений сейдов на карте, измерить, сфотографировать и описать их свойства. В мире уже известно несколько тысяч сейдов. Они расположены по всему северному полушарию, но больше всего их зафиксировано у нас – на Русском севере. А кроме того, – в Англии, Исландии, Ирландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, и даже – в Северной Америке. В Финляндии к сейдам относятся как к объектам культурного наследия. Там их по возможности окружают маленькими заборчиками и тщательно следят за чистотой места.

На территории бывшего СССР сейды обнаружены в Латвии, Литве, в Беларуси. В России больше всего зафиксировано в Архангельской и Мурманской областях, в Карелии. Например, в Карелии есть даже такое географическое название – Сейдозеро, в округе которого действительно стоят мегалиты: в каких-то местах – поодиночке, а где-то и целыми комплексами. Вес сейдов – от 50 до 500 тонн. Когда такие камни стоят на маленьких камешках в наклонном положении – впечатление это производит просто фантастическое. Причём замечено, что огромные глыбы и маленькие их подставки сделаны обязательно из разных пород камней. Сейды никогда не стоят на голой почве, а всегда – на скальном выходе из земли, как на пьедестале. Они таятся вдали от дорог, чаще всего – в труднопроходимой тундре.

Сейчас исследование сейдов затруднено, потому что появились подделки. Так, например, руководитель Лаборатории альтернативной истории – ныне покойный Андрей Скляров, который часто появлялся на телеканале «Культура» со своей передачей «Запретные темы истории», специально со своей группой приехал на карельскую гору Воттоваара и установил там сейд. Шесть человек водружали большой камень на маленькие подставочки с помощью технических приспособлений в течение 40 минут. Сбоку поставили клеймо Андрея Склярова. Самое интересное, что через некоторое время обнаружилось, что сейду Склярова, так же как и к другим сейдам, стали поклоняться молодые люди. Другие любители приключений, вдохновлённые этим примером, стали воздвигать свои сейды. Но сейды-подделки всё-таки отличаются от древних. Они меньше весом и имеют более примитивное положение в пространстве. Как бы мы ни старались с помощью современной техники, но воссоздать красоту древних сейдов пока ещё никто не в силах.

Вначале исследователи придерживались теории, что огромный ледник сдвигал камни, и они застыли в необычном положении. Но тот, кто видел скопление сейдов своими глазами, сразу понимает: без присутствия человека такое воздвигнуть невозможно. Потом посчитали, что сейды соорудили дикие саамские племена. Обосновали это тем, что саамские шаманы проводят возле сейдов свои камлания, часто оставляя у их подножия еду и рога священного животного – оленя. А женщин к сейдам не подпускают вообще. Кстати, у саамов олень считается проводником в загробный мир. Исследователь Василий Волков на встрече с нами рассказал, что он присутствовал возле сейда во время одного из шаманских обрядов. Но сами саамы отказываются признать, что сейды соорудили их предки. Их легенды гласят, что сейды сделали люди белой расы, которые жили в тундре до саамов. Действительно, считается, что саамы пришли на север с Верхнего Поволжья. Это произошло примерно в начале нашей эры. А время происхождения сейдов – V–VII века до нашей эры. Саамы говорят, что жившие здесь до них люди белой расы научили их поклоняться камням, подарили им приручённого оленя, а сами ушли после этого куда-то далеко на юг.

Василий Васильевич Волков и его товарищи имеют на этот счёт свою теорию. Они попытались прочертить виртуальные линии от самых известных сейдов, и пришли к выводу, что все сооружения соединены между собой силовыми полями. Эту теорию и пытался нам доказать исследователь на нашей встрече.

Страхи на Воттовааре

Самым знаменитым местом расположения сейдов считается гора Воттоваара. Она находится в 550 километрах от Санкт-Петербурга. Ехать туда на машине чуть более 9 часов. Это – глухое место Муезерского района Республики Карелия. Сейчас слава об этой горе (её иногда называют «горой ведьм») вышла далеко за пределы России. Многих смущает каменная лестница, ведущая в никуда, и более сотни сейдов, сосредоточенных в одном месте. Есть здесь, как я уже упоминала, и сейд Андрея Склярова. Не буду вспоминать все легенды, связанные с ней, – они есть в Интернете. Скажем только, что эта гора в последние годы стала местом паломничества. В любое время года здесь можно найти палатки с туристами. Пейзаж на горе Воттоваара жутковатый, что, конечно, действует на психику. Считается крутым переночевать здесь и зафиксировать, какой именно приснился сон под сенью сейда. Многие пытаются войти в состояние «изменённой реальности». Как бы там ни было, туроператоры из Петрозаводска воспользовались вспыхнувшим у молодёжи интересом и даже время от времени водят экскурсии на Воттоваару.

Однако Василий Волков предупреждал нас, что ничего особо мистического здесь произойти не может – только самовнушение. «Сейды на Воттовааре уже загажены туристами, – сказал он. – А если вы действительно хотите попасть под очарование и влияние магических мегалитов, то лучше всего ехать на плато сейдов в Ловозёрскую тундру Мурманской области». Правда, он предупреждает, что если к Воттовааре все дорожки протоптаны и заблудиться очень трудно, то в необжитую Ловозёрскую тундру без проводника идти категорически запрещается. Расстояние между сейдами в тундре иногда доходит до нескольких километров, можно потеряться. И уже были известны случаи, когда люди погибали в поисках приключений.

Мы тоже богаты памятниками

Ну и, конечно же, я спросила на этой встрече, найдены ли сейды в нашей, Ленинградской области. Вот что ответил Волков:

– Сейды в Ленинградской области назвать не могу, а вот мегалитов здесь найдено более тысячи. Особенно богаты ими Подпорожский, Волосовский и Лодейнопольский районы.

Назову для читателя четыре самых известных у нас мегалита. Это, в первую очередь, Гром-камень, на котором стоит памятник Петру Первому. Он овеян легендами. Далее – Конь-камень на острове Коневец. И ещё – довольно странный объект – голова, выходящая из земли, в Павловском парке. Кроме того, в последнее время много говорят о древнем лабиринте, который был обнаружен на острове Крутояр в акватории Выборгского района. Её происхождение непонятно, скорее всего, она была сделана в XIX веке, но легендами уже обросла и стала излюбленным местом для селфи.

Вообще, вокруг мегалитов в Ленинградской области наблюдается нездоровый ажиотаж. Находятся псевдо-исследователи и «краеведы», которые чуть ли не все камни большого размера объявляют памятниками, а все подряд холмы считают захоронениями древних воинов. Василий Волков предупредил, что объявить камень сакральным можно только в том случае, если налицо следы человеческого воздействия – например, глыба стоит на маленьких подставках. Или если зафиксированы древние легенды.

Во Всеволожском районе один такой объект обнаружен. Это, конечно, не сейд, но… Он называется «Чёртов камень» (по-фински «Пирукиви»). Стоит на полянке между поселками Токсово и Хиттолово (сейчас к нему близко подбираются дачные строения). Это – каменная глыба размером 2,5 х 1,5 х 1 метр. Говорят, что на её поверхности можно найти следы петроглифов (древних изображений), но они трудноразличимы. На подножках «Чёртов камень» не стоит, однако легендами оброс. Записал их в конце XX века местный краевед А. Крюков. Если им верить, то многие люди встречали на дороге, проходящей мимо этого камня, тёмного всадника, закутанного в плащ с ног до головы. И кто увидит этого всадника, того потом преследуют неудачи. В общем, это место считается нехорошим. Кстати, Чёртов камень дал название соседнему посёлку (Хиттолово). В переводе с финского «hitto» обозначает «чёрт».

Можно верить, а можно не верить в магию древних камней. Можно просто изучать сейды как интересный объект первобытной культуры. Но нельзя не признавать, что они по-своему очень красивы. А их происхождение заставляет нас ломать голову. Зачем древним людям в суровом климате необходимо было двигать огромные камни, а иногда и приносить их специально из другого района? Без особо важной цели они этого не делали бы. Как бы там ни было, за последние 10 лет наши сейды стали пользоваться популярностью не меньше, чем легендарный Мачу-Пикчу в Перу, чем плато в пустыне Наска и египетские пирамиды. Те, кто уже совершал путешествие к сейдам, говорят, что они производят очень сильное впечатление. Василий Волков, например, говорит, что, будучи кандидатом наук, он ко всему этому относился скептически до тех пор, пока его не пригласили в экспедицию, в которой его товарищ – Вадим Барон – снимал видеофильм под названием «Магия сейда». С тех пор В. В. Волков так и живёт этой магией и всем другим советует прикоснуться к «волшебству».

Людмила ОДНОБОКОВА