С пожарной безопасностью шутки плохи

В том, что коррупция – это неправильно и плохо, никого убеждать не нужно. Но коррупция в вопросах обеспечения пожарной безопасности – это в прямом смысле слова игра с огнем.

От правильных действий пожарного инспектора, от точности и правильности выполнения возложенных на него задач по надзору за подконтрольными объектами зависят жизни людей. И корыстолюбие проверяющего, закрывающего глаза на нарушения, равнозначно бизнесу на крови. Это не шутки: только за прошлый, 2018 год пожары в России стали причиной гибели 7296 человек.

Система пожарного надзора, выстроенная в советские времена, пройдя через годы перестройки и формирования рыночной экономики, претерпела существенные изменения. Стоит отметить, что руководство страны уделяет самое пристальное внимание вопросам пожарной безопасности и работе надзорных органов. Однако некоторые коммерсанты и по сей день не осознают, к каким трагическим последствиям может привести несоблюдение противопожарных требований. Да, действительно, установка пожарной сигнализации и автоматических систем пожаротушения, оборудование путей эвакуации, закупка огнетушителей и обслуживание всего вышеперечисленного обходится недёшево. «Как бы мне сэкономить? Денег-то на всё это сейчас нет. Дам пока взятку инспектору, и он мне сейчас бумаги подпишет. А уж на следующий год все требования выполню», – размышляют горе-коммерсанты, не сознавая, к какой беде могут привести такие мысли. А ведь страшные трагедии последних лет, приведшие к многочисленным жертвам, такие как, например, пожары в пермском ночном клубе «Хромая Лошадь», в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня», в казанском ТЦ «Адмирал», возникли именно из-за несоблюдения требований пожарной безопасности. Предприниматели, предлагая инспектору «закрыть глаза» на нарушения, задумайтесь о том, что в таком ночном клубе или торговом центре можете, не дай бог, оказаться и вы сами. Просто представьте…

Специалисты государственного пожарного надзора Ленинградской области, осознавая степень последствий, крайне ответственно относятся к проведению проверок. Особое внимание уделяется проверкам объектов с массовым пребыванием людей, таких как торговые и развлекательные центры, школы, детские сады, дома культуры и оздоровительные лагеря. И любая попытка «уговорить» инспектора закрыть глаза на нарушения и «подмахнуть» бумаги воспринимается сотрудниками МЧС крайне негативно.

«На контроле нашего ведомства находится 30 657 объектов защиты. Ежегодно мы проверяем более 3 500 объектов, из них за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлекаются около 2 000 физических, должностных и юридических лиц, – рассказывает начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Сергей Платонов. – Ввиду того что суммы штрафов достаточно высоки, велик соблазн взять взятку. На постоянной основе проводится профилактическая работа с целью предотвращения коррупционных проявлений. К счастью, на протяжении последних лет у нас не зафиксировано ни одного случая проявления коррупции».

Руководство Главного управления МЧС России по Ленинградской области призывает всех неравнодушных граждан обращать внимание на наличие планов эвакуации, наличие и доступность запасных выходов и систем пожаротушения и сообщать обо всех замеченных нарушениях в Главное управление МЧС России по Ленинградской области через официальную форму на сайте www.47.mchs.gov.ru в разделе «Обращения граждан» или по телефону доверия 8 (812) 579-99-99.

Ну а если вы столкнулись с фактом коррупции лично, то ни в коем случае нельзя оставлять это без внимания. Необходимо немедленно подать жалобу в прокуратуру Ленобласти (написать прямо через сайт ведомства www.prokuratura-lenobl.ru в разделе «Работа с гражданами / Интернет-приёмная») или Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (по адресу электронной почты uep@spb.mvd.ru или по телефону горячей линии – 102). Любой из этих органов проведет проверку по вашей жалобе, и, если ваши доводы подтвердятся, назначат другого инспектора, который будет исполнять свои служебные обязанности добросовестно. А взяточник будет наказан. И медлить с этим не стоит, потому что речь идет о жизнях людей.

Антон РЯБИНИН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива