ЗАО «Приневское» вошло в «Летопись славы»

В минувшую среду, 6 ноября, состоялся пресс-тур в ЗАО «Племенной завод Приневское». В гости к работникам сельского хозяйства приехала делегация из 15 человек во главе с заместителем генерального директора Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Валентином Сидориным. Это были журналисты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



Будущий, 2020 год Президент России объявил Годом памяти и славы. В Ленинградской области 2020 год объявлен Годом победителей. Но посвящённые этому мероприятия начались уже сейчас, так как до 9 Мая осталось немного времени. В связи с этим Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина совместно с Союзом журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области создала проект «Победа 75. Летопись памяти и славы». В рамках этого проекта организованы пресс-туры по таким объектам, которые остались в тени крупных событий военного времени. Об этих объектах редко упоминают в военных книгах, тем не менее здесь жили люди, которые внесли свой вклад в освобождение Ленинграда.

19 июля 2019 года в рамках проекта «Победа 75. Летопись памяти и славы» состоялся пресс-тур в Ивангород – на плацдарм И.И. Федюнинского. В нашей области много говорят и пишут об Ивановском, Ораниенбаумском плацдармах, о Невском «пятачке», но Федюнинский почему-то остаётся за пределами внимания. Тем не менее Федюнинский плацдарм (чаще его называют «Нарвский плацдарм», или «Ауверский плацдарм») сыграл огромную роль в завершении разгрома фашистов под Ленинградом. Он был захвачен войсками Ленинградского фронта в феврале 1944 года, здесь долго проходили кровопролитные бои. И с 24 июля 1944 года с Федюнинского плацдарма наши войска начали Нарвскую операцию, в результате которой был освобождён город Нарва и улучшено оперативное положение войск для последующего удара по группировке немцев в Эстонии.

Другой очень интересный пресс-тур в рамках проекта состоялся 2 октября 2019 года. Журналисты посетили посёлок Вырица, где в первые дни войны была открыта церковь иконы Божией Матери Казанской. В этом посёлке преподобный о. Симеон Вырицкий совершил подвиг столпничества, молясь о спасении России от врагов. Здесь же в 1944 году, сразу после освобождения от блокады открылась фабрика «Узор» по изготовлению гобеленов. На гобеленах советского времени часто воспевался подвиг Ленинграда. Компания «Гобелен» работает и сейчас, и участникам пресс-тура была представлена новая линейка продукции, которая подготовлена специально к 75-летию Великой Победы. Она будет называться «Победная». На будущее запланированы ещё поездки, в частности в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь, где будет отражён вклад священнослужителей в дело Великой Победы.

ЗАО «Приневское» было выбрано в рамках пресс-тура в связи с его богатой историей. Этот племенной завод когда-то назывался совхоз «Красный Октябрь». Он был организован как пригородное огородническое хозяйство в 1931 году. Поводом послужило то, что рядом находилась 5-я ТЭЦ (в то время она называлась ГЭС «Уткина заводь»), и появилась возможность пользоваться дешёвой энергией для теплиц. Первоначально это было подсобное хозяйство ГЭС «Уткина заводь» и Ленинградского завода «Красный треугольник». Но с 1935 года «Красный Октябрь» стал самостоятельной единицей и подчинялся Ленинградскому Тресту овощных совхозов. Сначала он включал в себя только хозяйства посёлков Новосаратовка (Всеволожский район) и Уткина Заводь. Но в результате организованного укрупнения «Красный Октябрь» включил в себя соседние совхозы и сильно разросся.

Его близость к Ленинграду сыграла большую роль и во время Великой Отечественной войны. В первые дни блокады ТЭЦ-5 (ГЭС «Уткина заводь») стала единственным предприятием, которое снабжало ленинградские заводы электричеством. С большим трудом здесь находили энергию для отопления теплиц «Красного Октября». К сожалению, об этом периоде в истории совхоза «Красный Октябрь» сведений осталось очень мало.

Когда журналисты 6 ноября приехали в ЗАО «Племенной завод Приневское», их встретил генеральный директор ЗАО – Мухажир Этуев. В своём кабинете он провёл долгую беседу и рассказал, что ещё совсем недавно на этом заводе работали две женщины, которые трудились в совхозе «Красный Октябрь» во время блокады. Правда, в то время они были ещё девочками-подростками. Эти женщины вспоминали, что условия труда были ужасающими. Немцы почти каждый день бомбили ГЭС «Уткина заводь». Бывали дни, когда на её территорию падало до 200 вражеских снарядов.

С другой стороны от совхоза располагалась Новосаратовская колония, а в ней базировались части Красной Армии. И эти части немцы обстреливали артиллерийскими снарядами с противоположного берега, а также – бомбами с воздуха. Бывали дни, когда на Новосаратовскую колонию проходило до шести авианалётов. Вся дорога от Ленинграда к Новосаратовке была усыпана трупами. Но на частые бомбёжки в совхозе «Красный Октябрь» старались не обращать внимания. Существовали ежедневные нормы выработки, и их надо было выполнять, даже ползая под бомбами. А ещё женщины рассказывали, что в условиях блокадного голода на учёте стоял каждый кочан капусты. И за потерю одного кочана (хоть по какой причине, даже по причине разрыва снарядами) девушкам-подросткам грозило 5 дней тюремного заключения. Тем не менее они работали и поставляли овощи и зелень в блокадный Ленинград и на фронт.

К этому Мухажир Этуев добавил, что в 1992 году совхоз «Красный Октябрь» был преобразован в Общество закрытого типа «Приневское», и покупатели за 27 лет привыкли к новой торговой марке. Но запланировано в 2020 году на упаковках товара рядом с торговой маркой ЗАО «Приневское» с гордостью ставить знак «Красный Октябрь», чтобы жители Санкт-Петербурга обратили внимание на военную историю предприятия.

После этого сотрудники Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина продемонстрировали журналистам редкие оцифрованные кинокадры. Это – выпуск Ленинградской кинохроники 1943 года. «Вести с полей». Показано, как в 1943 году женщины убирали картофель и капусту на полях совхоза «Красный Октябрь» в Ленинградской области. 6 ноября во время пресс-тура состоялась передача этой кинохроники в архив ЗАО «Племенной совхоз Приневское».

Но на этом программа пресс-тура не закончилась. Журналистам из Санкт-Петербурга и Ленинградской области были показаны новые проекты ЗАО «Приневское». Состоялось представление модернизированного цеха по переработке и выпуску молочной продукции высокого качества. Первая продукция из обновлённого цеха скоро попадёт в магазины.

Также журналисты с большим интересом посетили шампиньонный комплекс и посмотрели, как выращиваются грибы в заводских масштабах. Затем осмотрели овощехранилище и убедились, как тщательно здесь ухаживают за овощами, которые потом должны поступить в магазины.

Экскурсию проводили начальники цехов под руководством заместителя генерального директора ЗАО «Племеннной завод «Приневское» Михаила Романова. При этом производственный процесс в цехах не прекращался, и у журналистов была возможность познакомиться с работниками сельхозпредприятия и увидеть их труд в движении.

Людмила ОДНОБОКОВА

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