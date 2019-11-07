Между развязками с Рябовским и Мурманским шоссе на КАД ограничат движение

Две полосы движения перекроют с 8 по 20 ноября на участке от развязки КАД на пересечении с Рябовским шоссе до развязки КАД на пересечении с Мурманским шоссе.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с работами по ликвидации колейности на третье полосе будут перекрыты третья и четвертая полосы, по первой и второй полосам введут ограничение скорости до 50 км/ч. С учетом погодных условий сроки ограничения движения могут быть скорректированы.