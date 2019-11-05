Подрастают будущие архитекторы города

Живописный парк, где смогли бы прогуливаться жители и гости города, – это как раз то, чего так не хватает Всеволожску. А что если разместить неподалёку культурно-досуговый комплекс, включающий в себя библиотеку, концертную площадку, выставочный зал и многое другое? Всё это школьники – Даниил Яковлев и Данила Сидоров – предложили построить на Румболовской горе. А у её подножия ребята хотели бы видеть спортивный комплекс.

Их проект «Румболовский сад» появился случайно. Они оба – воспитанники студии архитектурного моделирования «Архитекторик», где занимаются уже год. За это время друзья создали множество макетов из подручных материалов. Чаще всего это пластик, губки для мытья посуды, манная крупа, пластика для лепки и, конечно же, картон. Без последнего не обходится ни один макет. Именно из таких незамысловатых материалов и создаются удивительные работы. Главное в этом деле – фантазия. Если она работает на полную, то в ход может пойти практически всё. Однако для воплощения идей в жизнь требуется немало материала. Благо картоном студию обеспечивает предприятие Smurfit Kappa.

Источником вдохновения стала архитектура нашего города. Они уже успели создать макет Лицея № 1, школы № 2, Центра культуры и досуга, Детской школы искусств имени Глинки и других объектов. Кроме того, ребята смастерили макеты замка «Ласточкино гнездо» и «Сказочного замка». Последний из них не имеет реального прототипа и появился лишь благодаря воображению. Однажды школьники размышляли о том, как должно выглядеть жилище архитектора. Так появилась работа под названием «Домик архитектора», которая представляет собой макет жилого дома с кухней, спальней, ванной комнатой, гостиной и другими помещениями. В нём «поселился» изготовленный из подручных материалов архитектор.

Эти работы не пылятся на полках. Воспитанники принимают участие в различных конкурсах, и делают это довольно успешно. Например, макет перекрёстка Октябрьского и Всеволожского проспектов стал победителем областного детского конкурса «Дорога и мы». Этот же макет выступил декорацией для мультфильма «В центре города родного», главным героем которого стал щенок Сева, изготовленный из специальной пластики для лепки. Он прогуливается по городу, рассказывая о правилах дорожного движения. Мультфильм был создан своими силами. Эта видеоработа приняла участие в конкурсе «Кинодетство».

Но самым важным событием в жизни студии стало участие её воспитанника Даниила Яковлева в Международном конкурсе «Идеи, преображающие города». Даниил отправился в Москву, чтобы представить конкурсной комиссии свой проект «Румболовский сад», который он разработал совместно с Данилой Сидоровым. В процессе его создания мальчики разделили обязанности. Ученик 5 класса Лицея № 1 Даниил Яковлев создавал макет спортивно-оздоровительного комплекса, а Данила Сидоров, учащийся 4 класса Всеволожской школы № 2, смастерил макет культурно-досугового комплекса.

Спортивный комплекс включает в себя бассейн, аквапарк, соляную пещеру, крытый каток, спортзал, поле для мини-футбола, теннисный корт. Культурно-досуговый комплекс вмещает танцплощадку, библиотеку, музей, выставочный и концертный залы, пространство для дополнительных занятий и кружков по интересам, кафе, смотровую площадку. Они соединены между собой благоустроенной освещённой дорожкой, а также канатной дорогой, которая позволит быстро переместиться из одного комплекса в другой. В парке, разбитом на Румболовской горе, ребята предложили высадить цветы и фруктовые деревья. Летом здесь можно будет кататься на велосипеде по велодорожке, а зимой активным жителям предлагают встать на лыжи. Кроме того, мальчики поместили в парке памятник Павлу и Елене Всеволожским.

Изначально макет был лишь фантазией на тему того, каким мог бы быть наш город. Но работа получилась так хорошо, что её решили представить на суд общественности. В Москву Даниил Яковлев отправился вместе с отцом Максимом Юрьевичем. Осуществить эту поездку финансово помогло предприятие Smurfit Kappa. К сожалению, транспортировать макет не смогли, так как он достигает примерно метра в высоту. Даниилу было непросто справиться с волнением, однако ему всё же удалось представить свой проект на достойном уровне. По итогам конкурса он получил сертификат участника, которым его торжественно наградили в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

Даниил признается, что надеялся на призовое место, но и таким результатом доволен, ведь он был самым молодым из всех участников конкурса. За время проведения мероприятия он смог пообщаться с новыми людьми, узнать для себя множество полезного и интересного, а также побывал на экскурсии по Москве. После этого мальчика заметили и пригласили на «Международный форум молодых архитекторов и урбанистов» в Екатеринбург. Даниил пока не решил, будет ли он принимать участие в этом мероприятии, ведь до Екатеринбурга не так просто добраться. Однако, уже сейчас можно сказать с уверенностью, что он не планирует сбавлять оборотов. Впереди ещё много конкурсов, где его работы оценят по достоинству. И Даниил, и его друг Данила признаются, что планируют в будущем стать архитекторами и связать свою жизнь со строительством красивых и комфортных объектов, которые будут приносить пользу людям.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото предоставлено студией «Архитекторик»